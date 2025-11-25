Duras críticas en Elche a la falta de recursos para luchar contra la violencia machista

Las manos y el corazón se congelaron a los algo más de 300 ilicitanos que la tarde de este martes acudieron a la Plaça de Baix al acto de la Coordinadora Feminista por la conmemoración del 25N, el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Música y la lectura de las 42 mujeres y tres niños y niñas asesinados este año protagonizaron un acto con la lectura de un manifiesto que recordó que hay muchas asignaturas pendientes. Algunas, que depende del Ayuntamiento de Elche, como "la puesta en marcha del Plan de Igualdad Municipal, la puesta en marcha y seguimiento de la ordenanza contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, aprobado en el año 2023, el uso de lenguaje inclusivo en las comunicaciones o la difusión de todos los recursos disponibles para las mujeres, como el Centro 14 Horas".

La periodista Mariate Bolívar presentó el acto, que dio comienzo con la lectura de dos poemas sobre el maltrato a cargo de dos mujeres invitadas, Irene Menéndez y Fini Santiago. A continuación, se explicó la necesidad de una conmemoración que nació en 1981 en Bogotá por colombianas que denunciaron las diferentes violencias que estaban sufriendo. Física, psicológica, de acoso sexual, violación, prostitución. "La violencia de género sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo", dijo Bolívar.

Dos de las pancartas que se pudieron leer en el acto del 25-N de Elche / Áxel Álvarez

Se centró después en que las muertes civiles de mujeres y entre la infancia fueron cuatro veces mayores que en el periodo anterior de dos años y "la violencia sexual relacionada con los conflictos aumentó un 87 %. Lacra que se ha intensificado en diferentes entornos, incluidos el lugar del trabajo y los espacios en redes sociales. Por esto, para la Coordinadora feminista de Elche, el 25 de noviembre es un día imprescindible en la agenda feminista", añadió. "Las desigualdades persisten y los asesinatos de mujeres también y debemos elevar la conciencia social sobre lo que está pasando y reclamar acciones políticas para erradicarla".

Máscaras blancas

A continuación, se leyó uno a uno el nombre de las mujeres asesinadas en lo que va de 2025. Con cada mención, una mujer con una máscara blanca en la cara aparecía en la escena portando una flor que dejaba en mitad de la plaza, antes de sentarse, sobre el símbolo de Venus. A continuación, se guardaron tres minutos de silencio mientras se tocaba El cant dels ocells" por dos violonchelistas.

Un momento del acto del 25-N en Elche / Áxel Álvarez

Fue la coordinadora de Elche Acoge, Trini Urbán, la que llevó el peso del acto, con las reivindicaciones para las administraciones. Además de las reclamaciones ante el Ayuntamiento, añadió otras, como, en el ámbito autonómico, la puesta en marcha del pacto contra la violencia de género, más y mejores recursos públicos y especializados de gestión directa para las víctimas, recursos habitacionales dignos para las mujeres más vulnerables, refuerzo de la educación en igualdad, reivindicando la figura del promotor de igualdad en todos los centros escolares. En el ámbito estatal, dijo, juzgados especializados en cada partido judicial, aprobación inmediata de la ley de abolición del sistema prostitucional. Cumplimiento estricto de la legislación que prohíbe los vientres de alquiler. Formación en perspectiva de género para profesionales de la judicatura y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. "Exigimos también que se retire la patria potestad, la custodia compartida impuesta y el régimen de visitas a los maltratadores y abusadores y gestión pública de los recursos para las mujeres, como los centros 24 horas o dispositivos de protección para así garantizar un servicio integral público 100 %".

Máscaras blancas para simbolizar a las víctimas de violencia de 2025 / Áxel Álvarez

Silencio, indiferencia, neutralidad

En su discurso dijo que "el silencio, la indiferencia o la neutralidad ante el machismo nos convierte en cómplices. La acción, la empatía y el compromiso nos convierte en parte de la solución. No hay igualdad posible mientras una sola mujer viva con miedo. No hay libertad cuando el machismo asesina, controla o silencia. No hay democracia cuando se niega la violencia estructural que sufren las mujeres. Reivindicamos el feminismo como la herramienta para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y erradicar la violencia que sufren las mujeres de todo el planeta, siendo los asesinatos machistas la peor consecuencia de la violencia de género. Exigimos la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres".

Un momento del acto en Elche / Áxel Álvarez

Muerte prematura

En otro momento del acto recordó que la violencia machista es la primera causa de muerte prematura entre las mujeres, un problema y una vergüenza social. Los datos siguen reflejando la magnitud de las violencias y su carácter estructural. A fecha de hoy, 38 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja y 20 menores han quedado huérfanos y huérfanas. Las cifras totales son espeluznantes: 1.333 mujeres asesinadas desde 2003 y 485 menores huérfanos desde 2013. Otras 15 mujeres han sido asesinadas en 2025 en el marco de otros tipos de feminicidios que ya se reconocen en las estadísticas: feminicidio familiar, sexual, social y vicario. En 2025 tres menores han sido asesinados como consecuencia de la violencia vicaria, 65 desde 2013.

Habló de otros indicadores estadísticos "preocupantes", como los referentes a las violencias sexuales. "En España se denunciaron 14 violaciones al día, es decir, una cada hora y 40 minutos y 43 agresiones sexuales al día, dos de cada hora, según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior. Esto es a pesar de que, según la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019, en España solo se denuncia el 11% de la violencia sexual. Solo en 2024, 1.794 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral fueron liberadas, el 98 % eran mujeres. Mientras, el ciberacoso sexual no cesa de crecer y afecta de manera especial a las y los menores en ocho de cada 10 casos". Habló de los casos ocultos, "especialmente en el ámbito del trabajo y que no se reflejan en las estadísticas en toda su extensión. En 2024 supusieron el 3,5 % de todos los casos de delitos contra la libertad sexual con 763 casos".

Inadmisible

Añadió que "la violencia machista esta seguirá siendo inadmisible, aunque solo hablemos de una mujer, de una sola muerte violenta. Se trata del fracaso de toda una sociedad. El desarrollo y aplicación de todas las medidas continúan siendo insuficientes e inoperantes y nuestra legislación está en riesgo de retroceder. Exigimos una investigación a fondo del funcionamiento del sistema de pulseras antimaltrato, así como su subsanación inmediata y la correspondiente depuración de responsabilidades".

Más de 300 personas han acudido este martes al acto del 25-N en Elche organizado por la Coordinadora Feminista / Áxel Álvarez

Añadió que "es preciso actuar de forma contundente para desterrar cualquier duda y reafirmar la confianza de las mujeres y del conjunto de la sociedad en todo el sistema de protección a las víctimas de violencia de género. La violencia de género no es un problema privado. Es una cuestión de Estado, de derechos humanos y de democracia. Su existencia erosiona los cimientos mismos de la igualdad y su negación o banalización agrava en el riesgo que enfrentan miles de mujeres cada día. Mientras tanto, las violencias se transforman. La ciberviolencia machista amplifica el control, el acoso y la humillación a través de las pantallas. El anonimato del agresor, la viralidad de los contenidos y la falta de respuesta efectiva de las plataformas convierten internet en un espacio hostil para muchas mujeres.Desde aquí llamamos al rechazo frontal de los discursos negacionistas que ponen en peligro los avances, que cuestionan las políticas públicas contra las violencias machistas y la educación en igualdad y que revictimizan a las mujeres supervivientes". Para la Coordinadora Feminista, "es imprescindible combatir el machismo desde las calles y desde las instituciones. Estamos harta de la impunidad con los agresores. Ni un paso atrás. Nos queremos vivas y nos queremos libres".