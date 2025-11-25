Elche conmemora con talleres, deporte adaptado y un acto institucional la Semana de la Discapacidad

Elche celebrará del 27 de noviembre al 3 de diciembre una nueva edición de la Semana de la Discapacidad, un programa municipal que busca visibilizar, apoyar e impulsar la plena inclusión social y laboral de las personas con diversidad funcional. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento, culminará el 3 de diciembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La edil de Discapacidad, María Bonmatí, subrayó que “esta semana tiene como finalidad reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, garantizar su bienestar, y seguir luchando para demostrar que todos somos iguales”. Una declaración que resume el espíritu de una agenda repleta de propuestas educativas, culturales, deportivas y participativas abiertas a toda la ciudadanía.

Programación desde el 27 de noviembre

La primera actividad será la jornada de sensibilización “En sus zapatos”, dirigida a alumnado de secundaria y prevista el 27 de noviembre entre las 9 y las 13.30 horas.

El día 28 de noviembre, la Plaza de Baix acogerá talleres inclusivos de 10.30 a 13 horas, además de una demostración de terapia asistida con perros a cargo de Rock and Dogs, destinada a mostrar el potencial del acompañamiento animal.

Programa completo con las actividades organizadas desde el Ayuntamiento de Elche por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad / INFORMACIÓN

Fomento del asociacionismo y el deporte inclusivo

La programación seguirá el 29 de noviembre con la Feria de Entidades en la Glorieta, de 10.30 a 19 horas, donde la ciudadanía podrá conocer de primera mano los proyectos que desarrollan las asociaciones locales.

Ya en diciembre, el lunes día 1, arrancará una sesión de Pickleball inclusivo a las 10.30 horas en la pista de baloncesto de las instalaciones del Plà-Sector V, una oportunidad para practicar este deporte adaptado. Ese mismo día tendrá lugar una ruta cultural por el centro histórico, orientada a promover la accesibilidad al patrimonio.

Congreso, talleres y acto institucional

El 2 de diciembre, desde las 9 horas, el Centro de Congresos albergará el II Congreso Sociosanitario Ciudad de Elche, un foro de encuentro para especialistas y profesionales. Además, la Sala La Tramoia desarrollará talleres de ‘laboratorio sensorial’ del 3 al 13 de diciembre, una formación dirigida a alumnado de colegios con aulas específicas.

La Semana de la Discapacidad concluirá el 3 de diciembre a las 17.30 horas, también en el Centro de Congresos, con el acto institucional del Ayuntamiento. Incluirá una ponencia de Albert Espinosa, autor y creador de Pulseras Rojas, así como una intervención del actor Javier Valera, quien entrevistará a cuatro ilicitanos con discapacidad que compartirán sus experiencias.