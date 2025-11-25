Consumo
Llega a Elche la fiebre por los paquetes perdidos
Durante seis días una empresa venderá en un centro comercial envíos con destinatario desconocido sin que se sepa qué se vende o se está comprando
Cada año, se estima que 12 millones de paquetes comprados a través de la venta online desaparecen por diversas razones, a menudo debido a datos incorrectos de la dirección postal o de envío. Tras reembolsar el dinero a los destinatarios, los paquetes no entregados eran destruidos por las empresas de logística encargadas del transporte, pero una star-up francesa encontró en este proceso un negocio que, además, evita que cosas de gran valor se conviertan en residuos porque nadie sabe qué contienen los paquetes.
¿Qué hace esta star-up? Sencillamente se encarga de recuperar todos los paquetes perdidos del comercio electrónico, los adquiere al peso y los ofrece a precios muy competitivos en su página web y en pop-up stores. Por primera vez en el Elche, en el centro comercial L´Aljub, toneladas de paquetes perdidos con contenidos sorpresa, se podrán adquirir. Precio y tamaño que, igual, no son lo importante. La sorpresa puede ser positiva o negativa.
Toneladas
Tras su exitoso paso por diferentes ciudades españolas, con un total de 77 toneladas de paquetes vendidos y la asistencia de 65.000 personas, desde el lunes 1 al sábado 6 de diciembre, el Centro Comercial L´Aljub en Elche será sede de la tienda Pop-Up de los paquetes perdidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es el nuevo hotel de la cadena Hilton que ha abierto a dos kilómetros de las playas de Elche
- Aprueban la compra de 500 discos duros y pagar 149.000 euros por horas para salir a flote del ciberataque en Elche
- Vandalizan el negocio de la madre del agitador ultra Vito Quiles en Elche
- El convenio del Tram en Elche: un tranvía sin catenarias y ahorro para el Consell de 38.000 euros con los estudios previos
- Estas son las nuevas calles de Elche que tendrán semáforos para evitar más accidentes
- Fallece el exconcejal de Vía Pública y portavoz del PP con Mercedes Alonso en Elche Manuel Rodríguez a los 47 años
- El Ayuntamiento de Santa Pola se queda en los huesos
- Elche instalará más de un centenar de cámaras de videovigilancia y de lectura de matrículas