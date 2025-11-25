Llega a Elche la fiebre por los paquetes perdidos

Cada año, se estima que 12 millones de paquetes comprados a través de la venta online desaparecen por diversas razones, a menudo debido a datos incorrectos de la dirección postal o de envío. Tras reembolsar el dinero a los destinatarios, los paquetes no entregados eran destruidos por las empresas de logística encargadas del transporte, pero una star-up francesa encontró en este proceso un negocio que, además, evita que cosas de gran valor se conviertan en residuos porque nadie sabe qué contienen los paquetes.

¿Qué hace esta star-up? Sencillamente se encarga de recuperar todos los paquetes perdidos del comercio electrónico, los adquiere al peso y los ofrece a precios muy competitivos en su página web y en pop-up stores. Por primera vez en el Elche, en el centro comercial L´Aljub, toneladas de paquetes perdidos con contenidos sorpresa, se podrán adquirir. Precio y tamaño que, igual, no son lo importante. La sorpresa puede ser positiva o negativa.

El negocio de comprar paquetes perdidos llega a Elche / INFORMACIÓN

Tras su exitoso paso por diferentes ciudades españolas, con un total de 77 toneladas de paquetes vendidos y la asistencia de 65.000 personas, desde el lunes 1 al sábado 6 de diciembre, el Centro Comercial L´Aljub en Elche será sede de la tienda Pop-Up de los paquetes perdidos.