Elche inicia la recuperación del acueducto histórico de Riegos de Levante que aún da servicio a 9.000 comuneros

El Ayuntamiento de Elche ha activado esta semana, junto a Riegos de Levante, los primeros trabajos destinados a recuperar y poner en valor el acueducto de la entidad, una infraestructura clave en el entramado hidráulico del municipio. Este martes arrancaron las tareas de limpieza, desbroce y retirada de escombros para preparar el entorno de cara a una futura restauración integral que se ejecutará en los próximos años. La infraestructura evidencia con grietas, acumulación de basuras y caída de algunas piezas la necesidad de una actuación rápida.

Trabajos de limpieza junto al Acueducto de Riegos de Levante este martes por la mañana / Áxel Álvarez

Primer avance hacia el convenio de 2026

El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, explicó que estos trabajos “suponen el inicio del proceso que nos llevará a un convenio de colaboración en 2026 para la recuperación íntegra de esta infraestructura tan importante para nuestro municipio”. El edil recordó que esta actuación se integra en un proyecto municipal de difusión del patrimonio hídrico que conectará el Pantano de Elche, el futuro Museo del Agua —cuyas obras entran en su fase final—, el acueducto de Riegos de Levante y el Azud de la Argamasa, un itinerario cultural que busca dar visibilidad a un legado histórico de gran valor.

Responsables municipales y de Riegos de Levante reconocen el terreno y la infraestructura sobre la que se actuará para asegurar su supervivencia / Áxel Álvarez

Preparación para una restauración profunda

La intervención actual marca el inicio de un proceso más amplio que aspira a preservar y mostrar al público un conjunto patrimonial ligado a la gestión del agua en Elche. El acondicionamiento del espacio permitirá avanzar hacia actuaciones más ambiciosas en 2026, objetivo compartido por el Ayuntamiento y la comunidad de regantes. Desde ambas partes insisten en que esta fase inicial es imprescindible para abordar con garantías la futura restauración del acueducto.

Una infraestructura vital

El presidente de Riegos de Levante, Roque Bru, recordó la importancia histórica y actual de esta estructura, por la que circulan hasta 1.700 litros por segundo y que abastece a más de 9.000 comuneros. “Es un acueducto por donde sigue pasando la vida. Para nosotros recuperar el patrimonio es fundamental, y estas actuaciones de limpieza son el primer paso para que el viandante pueda observarlo y disfrutarlo como merece”, afirmó.

La limpieza es el paso previo a la firma de un convenio entre Ayuntamiento y Riegos de Levante para restaurar el acueducto / Áxel Álvarez

Bru añadió que la organización busca garantizar el mantenimiento de todas sus infraestructuras y subrayó que la intervención en curso “permitirá que el acueducto deje atrás el estado de descuido en el que se encontraba. No escatimamos recursos porque sabemos que esta obra ha dado vida a gran parte del sur de la provincia de Alicante y sigue siendo esencial para el progreso económico”. La entidad defiende que esta actuación será determinante para consolidar la conservación del patrimonio agrario e hidráulico local.

Una apuesta municipal por el patrimonio del agua

El Ayuntamiento confía en que estas primeras labores sienten las bases para la recuperación completa de una infraestructura considerada pieza fundamental dentro de la red histórica del agua. Con este proyecto, según exponen las fuentes oficiales, el gobierno municipal pretende conectar, proteger y hacer visible un legado hidráulico que, desde hace siglos, sostiene el desarrollo económico y social del territorio.