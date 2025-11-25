Más de 1.300 personas participarán en la carrera Ruta 091 que rendirá homenaje al policía Norberto Perea

La Comisaría de Elche presentó este martes la cuarta edición de Ruta091, una prueba que se ha hecho un hueco en el calendario atlético, pero también solidario, porque su objetivo es recaudar para causas justas, en esta ocasión para la Fundación Conciénciate y para Dacerelx, Asociación Daño Cerebral Adquirido de Elche. Una prueba que en esta ocasión es más especial porque la Policía Nacional va a dedicársela al agente Norberto Perea, fallecido recientemente, quien fue alma máter de la misma e impulsor porque, además, era un maratoniano con una tremenda experiencia.

La presentación de la prueba contó con la presencia del concejal de Deportes, José Antonio Román, del comisario jefe de la Policía Nacional en Elche, Pedro Montore, y de responsables de los dos colectivos benéficos, Gorka Chazarra, de Conciénciate; y Mari Carmen Delicado, de Dacerelx. Montore recordó que la prueba nació de forma pionera tras una iniciativa de la Dirección General de la Policía. "Se intentaba visualizar nuestro trabajo a la sociedad y dejarnos ver, pero a su vez con un fin único y exclusivamente solidario". El comisario recordó que ya son cerca de 1.300 los inscritos sobre un nuevo circuito, más verde, de 5.600 metros, ampliado en 600 metros con respecto a anteriores ediciones por el cambio de ubicación, con salida y llegada en el Paseo de la Estación en vez de la Plaça Baix, lo que es imposible por el inicio de las actividades de Navidad, ya que, además de la carrera, el Cuerpo Nacional de Policía aprovecha el evento por montar diversos stands abiertos al público. La nueva ubicación, dijo, "va a dar también mucha visibilidad a lo que es la carrera", destacando que se sigue pasando por los lugares más emblemáticos de la ciudad, como Plaça Baix o Corredora, "como también toda la zona del Palmeral". El comisario dijo que no es una carrera para hacer marca, "lo que pretendemos es que sea un día festivo de la policía con la población de Elche y la población de Elche con la policía". Por este motivo, se quiere la participación de familias, "muchísima gente, más de la mitad, no hace el recorrido corriendo, lo hacen en un paseo, con niños cogidos de la mano. De lo que se trata es de que tengamos un día festivo y una mañana previa a las grandes comilonas navideñas en la que, por lo menos, podamos hacer un poco de deporte en plan festivo, alegría, familia y con amigos".

Santo y seña

Sobre el agente homenajeado añadió que "para nosotros ha sido una pérdida muy importante, fue el padre de esta carrera. La iniciativa viene de la Dirección General de la Policía, pero cada comisaría necesita siempre un santo y seña, una bandera que lidere este proyecto y en nuestro caso fue siempre el compañero Norberto Perea". La carrera, por tanto, servirá como un regalo a su familia".

Las ONGs agradecieron haber sido elegidas y el respaldo de las firmas patrocinadoras, mientras el edil Román añadió que "tenemos un recorrido por todo el Palmeral, que es un recorrido precioso por todos los huertos de la ciudad, donde mostramos la ciudad a los corredores. Podemos apreciar el valor que tiene todo nuestro patrimonio monumental. Creo que es una carrera para disfrutar, para participar de ella y no tiene ningún requisito de hacer ninguna marca, sino de aportar esa solidaridad que tenemos con las ONG que nos acompañan y el esfuerzo de la Policía a la que tenemos que agradecer tantísimo, una Policía ejemplar a nivel mundial". Las últimas inscripciones están en ruta091.com