Expertos analizan en Elche el impacto físico y emocional de catástrofes como la dana de Valencia

La Comunidad Valenciana vive un escenario cada vez más marcado por danas, inundaciones repentinas y episodios de lluvias torrenciales que alteran el día a día y dejan secuelas que van mucho más allá de los daños materiales. Con la mirada puesta en estos efectos, el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) celebra este miércoles 26 de noviembre, a partir de las 09.30 horas, la jornada “El impacto de las catástrofes en el cuerpo y la mente de las personas”, un encuentro que podrá seguirse en el Salón de Actos del edificio Quorum I del campus de Elche y también online.

El evento se enmarca en INNOTRANSFER, iniciativa multisectorial de innovación abierta promovida por la Red de Parques Científicos Valencianos (rePCV). Su objetivo, según recuerda Martí Castell, técnico del área de Crecimiento Empresarial e Innovación del PCUMH y miembro del comité organizador, es “impulsar la innovación en sectores económicos clave para la Comunitat” y tender puentes entre quienes investigan y quienes transforman la economía. “La colaboración entre ciencia y empresa es esencial para anticipar riesgos y dar respuestas útiles cuando hablamos de catástrofes naturales”, subraya Castell, quien incide en la necesidad de “potenciar soluciones que integren salud, tecnología y gestión del territorio”.

Militares y voluntarios trabajando sin descanso en Paiporta tras la dana / Áxel Álvarez

El programa de la jornada abordará tanto las consecuencias físicas como los desafíos psicológicos que sufren las personas afectadas por estos episodios climáticos extremos. Las mesas de debate y ponencias profundizarán en los riesgos epidemiológicos, los agentes infecciosos y las secuelas emocionales, además de mostrar avances en investigación y herramientas de intervención temprana.

Bienvenida institucional y estudio sobre riesgos epidemiológicos

La apertura tendrá lugar de 9.30 a 9.45 horas, con intervenciones de Francisco Javier Sogorb, subdirector general de Avance de la Sociedad Digital y de las Tecnologías Habilitadoras Digitales de la Generalitat, junto a representantes del PCUMH.

A continuación, de 9.45 a 10.15 se presentará el “Estudio sobre agentes infecciosos y riesgos de epidemias después de la dana”, elaborado por la Unidad de Parasitología Sanitaria de la Universitat de València, de la mano de los catedráticos Santiago Mas-Coma y María Dolores Bargues.

Un voluntario de Paiporta se toma un descanso durante las primeras horas tras la cástrofe de la dana / Áxel Álvarez

Riesgos e infecciones tras los fenómenos extremos

La Mesa 1, de 10.15 a 11, se dedicará a los riesgos epidemiológicos e infecciones que aparecen tras las danas. Estará moderada por la catedrática María Adela Valero Aleixandre. Participarán la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Maria João Forjaz; el propio Mas-Coma, experto de la OMS y referente internacional en Medicina Tropical; y Bargues, subdirectora del centro colaborador de la OMS en Fascioliasis.

El reto emocional tras los desastres

La Mesa 2, programada de 11.30 a 12.15, se centrará en los desafíos mentales que enfrentan las personas tras desastres naturales. Moderada por la profesora de la UMH María José Quiles, contará con la intervención de Rosa María Bayarri, presidenta de la Federación de Salud Mental de la Comunitat Valenciana; Teresa Marín, psicóloga de emergencias; y Ana Pérez García, CEO de la start-up FeniXX.

Impulsado por asociaciones empresariales, universidades públicas, REDIT, institutos sanitarios y otros agentes del ecosistema innovador, INNOTRANSFER busca consolidarse —con apoyo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo— como una herramienta para reforzar la interconexión científica, tecnológica y empresarial, clave para afrontar los desafíos climáticos y sociales que ya condicionan el futuro de la Comunidad Valenciana.