Fallece el exconcejal de Vía Pública y portavoz del PP con Mercedes Alonso en Elche Manuel Rodríguez a los 47 años

Consternados. Así han amanecido en el Partido Popular de Elche este martes, una vez que ha ido corriendo la noticia de que Manuel Rodríguez Menéndez había fallecido en la noche del martes a los 47 años, tras una larga enfermedad. De hecho, el PP, a través de sus redes sociales, comunicaba el deceso a primera hora de la mañana, y recordaba que Manolo Rodríguez, como lo conocían todos, fue concejal del Ayuntamiento de Elche entre 2011 y 2015, y portavoz del grupo municipal. “Padre, esposo y compañero. Descansa en paz, Manolo. El más sentido pésame de la familia del PP a sus padres, hermanos, esposa e hijo”, señalaban desde la formación que preside Pablo Ruz, y pedían que “la Mare de Déu le ampare bajo su manto de misericordia”. El velatorio y misa-funeral tendrán lugar en Castalla, donde residía en estos momentos, aunque procedía de El Altet. De hecho, su familia era la propietaria de El Merengue. La misa, en concreto, será este miércoles, a las 12 horas, en la parroquia de María Asunta de Castalla.

José Salas, Manuel Rodríguez y Mercedes Alonso, en la asamblea del PP celebrada en 2012. / INFORMACIÓN

De la gestora a las listas

Manuel Rodríguez entró en las listas municipales con las que el PP se presentó a las elecciones de 2011 en el puesto 14, aunque en ese momento ya era miembro de la gestora del PP. Con los comicios que le permitirían a los populares hacerse por primera vez con la Alcaldía de Elche, además, con mayoría absoluta, se convertiría en edil de Juventud, Cooperación y Vía Pública, además de portavoz del grupo municipal del PP, aunque, posteriormente, en 2013, renunciaría a la dedicación exclusiva y se quedaría con Vía Pública y Mantenimiento para poder compatibilizar su actividad profesional como profesor de instituto con el puesto de edil en un mandato que se las prometía cómodo, sobre todo porque se habían logrado 14 concejales, a los que se sumaría el actual alcalde, Pablo Ruz, como regidor no electo de Cultura, pero que se acabó complicando. Primero por la presencia de los cuatro concejales “díscolos” que no desaprovechaban cualquier ocasión para mostrar su rechazo a la alcaldesa, Mercedes Alonso. Después porque una de las ediles, Cristina Martínez, que luego acabaría formando su partido y gobernando con la izquierda, abandonó el PP dejando las siglas con las que se había presentado a las elecciones en minoría. En ese contexto, Manuel Rodríguez siguió al lado de Alonso, como una de las personas de su máxima confianza. Finalmente, tras las elecciones de 2015, en las que los populares perdieron cinco actas, Rodríguez abandonó la primera línea política, para dedicarse de lleno a su actividad profesional.

Palmeral

La casualidad ha querido que su muerte se produzca justo la semana en la que se conmemora el 25 aniversario de la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en concreto, el próximo 30 de noviembre, cuando, precisamente, él era el responsable municipal del Palmeral en un momento muy complicado por la extensión de la plaga de picudo rojo en los huertos históricos, lo que implicó incluso tener que arrancar algunos ejemplares en el Parque Municipal de Elche para evitar desplomes, con la desazón que eso le provocaba. Desde estas líneas, nos sumamos al dolor de familiares y amigos, y les damos nuestro más sentido pésame.