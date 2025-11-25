Niños de la Fundación Salud Infantil “secuestran” al meteorólogo Roberto Brasero en Elche

Los pequeños usuarios de la Fundación Salud Infantil de Elche han protagonizado una original campaña en la que “secuestran” al meteorólogo Roberto Brasero para pedirle ayuda en la difusión de la importancia de la atención temprana. La iniciativa, titulada Los niños del tiempo, busca subrayar cómo la anticipación resulta clave para mejorar el pronóstico de los menores que nacen con alguna dificultad.

Una acción simbólica para poner el foco en la intervención precoz

En un spot cargado de humor, los niños de la sede de Elche trasladan al popular presentador a su centro para reclamar su colaboración. El objetivo es concienciar a la sociedad sobre la necesidad de actuar a tiempo mediante tratamientos que mejoren la vida de los menores, ya que los primeros años resultan determinantes para su desarrollo.

La Unidad de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de la fundación ofrece asesoramiento, evaluación y tratamiento terapéutico a menores de hasta seis años que presentan trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos. Además, incorpora la intervención familiar como parte esencial del proceso terapéutico.

Roberto Brasero con algunos de los actores de la Fundación Salud Infantil / INFORMACIÓN

Un “malentendido” que se convierte en oportunidad

En el vídeo, Brasero pronto comprende el malentendido semántico que lo ha llevado hasta allí. Aun así, propone ayudar a los pequeños a crear un plató televisivo desde el que puedan emitir su propio espacio de El Tiempo. Recurriendo a códigos visuales y verbales reconocibles, la campaña logra que los niños expliquen con mayor claridad en qué consiste la atención temprana.

Todo el contenido de Los niños del tiempo puede consultarse en losniñosdeltiempo.tv, una página web que simula el escritorio de un ordenador “conquistado” por los menores y que incluye información sobre la fundación, vídeos complementarios y el making of del proyecto.

“Cada minuto cuenta”: el mensaje central

“Cuando intervenimos a tiempo, cambiamos trayectorias de vida. Queríamos contar esto sin tecnicismos, desde la mirada de los propios niños y niñas; y ‘Los niños del tiempo’ traduce algo complejo en un mensaje sencillo: cada minuto cuenta”, explica la directora del centro Jessica Piñero.

Ideada por la agencia Gettingbetter, la campaña aspira a consolidar la labor de la Fundación Salud Infantil como un proyecto pionero en la terapia para menores con discapacidad o riesgo de padecerla. Su difusión pretende facilitar el acceso a apoyos que permitan al centro seguir creciendo y ampliar su impacto social.