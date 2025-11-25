El Hospital del Vinalopó comienza a tratar en Elche taquicardias ventriculares sin cirugia abierta

El Hospital Universitario del Vinalopó, en Elche, ha comenzado a realizar con éxito un procedimiento llamado ablación epicárdica para tratar la taquicardia ventricular, una arritmia grave del corazón. Este tratamiento es menos invasivo que la cirugía abierta y ha sido mejorado recientemente con una nueva técnica de punción llamada “needle in needle”, que reduce riesgos y mejora los resultados, incluso en pacientes con anatomías complejas.

El servicio de Electrofisiología del hospital ha incorporado esta nueva técnica de punción mínimamente invasiva, que utiliza una aguja convencional dentro de la cual se inserta otra aguja más pequeña, llamada micro punción, que llega hasta el saco pericárdico. Esta técnica mejora significativamente la tasa de éxito del procedimiento y reduce el riesgo de complicaciones, incluso en pacientes con anatomías complejas o con un alto índice de masa corporal. La ablación epicárdica permite eliminar el origen de las taquicardias directamente desde la capa externa del corazón, llamada epicardio, a través del pericardio, sin necesidad de abrir el pecho. Esta técnica es útil cuando las arritmias no pueden tratarse con métodos convencionales, como el estudio electrofisiológico desde el interior del corazón.

Arritmias graves

Las taquicardias ventriculares son arritmias graves que afectan los ventrículos del corazón y, si no se tratan, pueden llevar a la muerte súbita. En algunos casos, los pacientes necesitan un desfibrilador automático implantable (DAI) para controlar estas arritmias. Sin embargo, algunos pacientes con DAI siguen experimentando múltiples descargas eléctricas consecutivas debido a las arritmias, lo que puede deteriorar su estado clínico y afectar su calidad de vida. La ablación epicárdica ayuda a reducir o eliminar estos episodios, mejorando la vida del paciente.

La intervención que realizan los profesionales del Hospital del Vinalopó es menos invasiva / INFORMACIÓN

“El procedimiento consiste en localizar y eliminar los circuitos que generan las taquicardias mediante un catéter que emite energía de radiofrecuencia”, explica el Dr. Luis González, responsable del servicio. “Se trata de un procedimiento complejo, ya que el acceso se realiza a través del pericardio, llegando directamente a la capa externa del corazón. Esto permite tratar arritmias que no podrían resolverse mediante estudio electrofisiológico convencional desde el interior del corazón".

Cirugías abiertas

La ablación epicárdica ofrece varias ventajas: es mínimamente invasiva, reduce la necesidad de cirugías abiertas y puede mejorar significativamente la calidad de vida y esperanza de vida del paciente al disminuir la recurrencia de taquicardias y las descargas del DAI. No obstante, su realización requiere alta especialización, equipo avanzado y experiencia en el manejo de posibles complicaciones, por lo que solo está disponible en centros seleccionados a nivel nacional.

“Contar con esta técnica en el Hospital Universitario del Vinalopó representa un avance importante para los pacientes con arritmias complejas en nuestra región”, concluye el Dr. González. “Cada día las técnicas van mejorándose y gracias a estas mejoras podemos ofrecer soluciones más seguras y efectivas para aquellos casos complejos que antes solo podían tratarse de manera limitada o con mayor riesgo”.