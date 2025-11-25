Universidad Miguel Hernández
La UMH de Elche impulsa la moda circular con un mercado solidario universitario
El estudiantado del grado de Moda organiza un proyecto sostenible durante el Black Friday cuyos beneficios irán destinados a una asociación benéfica
La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche convertirá esta semana sus pasillos en un pequeño homenaje a la moda que perdura. Estudiantes de segundo curso del Grado en Gestión, Tecnología y Moda han puesto en marcha ReVest UMH, un mercado de segunda mano destinado a fomentar la moda circular y a combatir el consumismo propio del Black Friday. Los beneficios, subrayan, se donarán íntegramente a una asociación sin ánimo de lucro seleccionada por el propio grupo impulsor.
El mercadillo se desplegará en distintos espacios del campus ilicitano: el 26 de noviembre por la mañana en el edificio Arenales y por la tarde en Altabix; y el viernes 28 de noviembre en el edificio Rectorado y Consejo Social. La iniciativa forma parte de las prácticas de la asignatura Transformación Digital y Sostenibilidad, impartida por la profesora Cristina Mora.
Un proyecto creado desde cero
La propuesta ha requerido semanas de trabajo coordinado. Para reunir las prendas y accesorios, el estudiantado ha desarrollado una campaña de marketing y una recogida de producto con contenedores distribuidos en los edificios Arenals, Altabix, Rectorado y Consejo Social y La Galia. Tras la recolección, las donaciones fueron clasificadas para su exposición y puesta a la venta tanto para la comunidad universitaria como para público externo. Como explican los organizadores, "este mercado es la materialización de nuestro compromiso con la sostenibilidad. Creemos firmemente que dar una 'segunda vida' a las prendas es la mejor manera de luchar contra el fast fashion y el impacto ambiental de la industria”.
Acompañamiento institucional
En el desarrollo del proyecto han participado la profesora Cristina Mora, la vicedecana del Grado, Marina Estrada, y el propio estudiantado, implicado en cada fase de la propuesta. A ello se suma el respaldo de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Empresa y Sostenibilidad – Polo Club y de la Oficina Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UMH, apoyos que refuerzan el carácter educativo y el impacto social de ReVest UMH. La iniciativa también ha recibido la colaboración de empresas del sector como Williot.
Vocación de continuidad
Los impulsores confían en que la comunidad universitaria acoja con entusiasmo esta primera edición y convertir el proyecto en una tradición anual visible dentro de la UMH. El objetivo es que ReVest UMH se consolide como una herramienta útil para promover hábitos de consumo más responsables y una relación más duradera y creativa con la moda.
Para seguir las novedades, consultar detalles del evento o descubrir algunas de las prendas destacadas, pueden visitarse las cuentas: @gtym_umh/ y @revestumh.
