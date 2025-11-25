Universidad Miguel Hernández
La UMH de Elche concede el Premio Aitana Honorífico al investigador Rory O’Connor
La institución académica destaca su trayectoria internacional en psicología clínica infantil y adolescente durante el Congreso Internacional celebrado recientemente en Málaga
El investigador Rory O’Connor, referente mundial en bienestar psicológico juvenil, ha recibido el Premio Aitana 2025 Honorífico otorgado por el Grupo de Investigación Aitana de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. El reconocimiento se entregó durante la celebración del 11th Congreso Internacional de Psicología Clínica en la Infancia y Adolescencia, desarrollado en Málaga, donde se destacó su larga y sólida carrera científica.
Reconocimiento internacional
El galardón distingue a personalidades cuya trayectoria ha impulsado el estudio, la prevención y la intervención en problemas psicológicos en la infancia y la adolescencia, fomentando el bienestar y un desarrollo saludable. Según la organización, la distinción se concede a quienes han demostrado un impacto notable en la investigación aplicada y en la mejora de la atención psicológica a jóvenes. En este sentido, la UMH subrayó la aportación de O’Connor a herramientas y programas terapéuticos que han beneficiado a menores a escala internacional gracias a su enfoque basado en la evidencia, su compromiso profesional y su impacto social.
Trayectoria científica
Profesor de Psicología de la Salud en la Universidad de Glasgow, O’Connor ha presidido tanto la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio como la Academia Internacional de Investigación del Suicidio. Además, dirige el Suicidal Behaviour Research Lab, considerado uno de los grupos de investigación más destacados del mundo en este ámbito. Su trabajo ha sido ampliamente citado, lo que se refleja en su presencia en la lista de Investigadores Altamente Citados de ISI.
Ha recibido premios internacionales como el Research Award de la American Foundation for Suicide Prevention y el Dublin Award de la American Association of Suicidology, galardones que consolidan su prestigio global.
Divulgación y aportación social
O’Connor es también autor del libro "When It is Darkest. Why People Die by Suicide and What We Can Do To Prevent It", reconocido por su impacto divulgativo. Asimismo, coanfitrión del pódcast sobre salud mental "Open Mind", donde trabaja para acercar la comprensión científica del suicidio a la ciudadanía y promover la prevención desde una perspectiva accesible y rigurosa.
Con la concesión del Premio Aitana, la UMH reconoce un itinerario académico que combina excelencia investigadora, sensibilidad humanitaria y un firme compromiso con la salud mental de niños y adolescentes.
