Elche
Mas-Coma alerta en la UMH de episodios “anómalos” aún sin explicación en la dana: nubes inmóviles y un extraño polvo blanco días después
El catedrático de la Universitat de València advierte de incógnitas científicas sin resolver tras la catástrofe y denuncia fallos graves en la gestión de la emergencia, como la ausencia de zapadores y un aviso de Protección Civil “nada práctico”
El catedrático de Parasitología y referente internacional en salud pública Santiago Mas-Coma, responsable de la Unidad de Parasitología Sanitaria de la Universitat de València y miembro experto de la Organización Mundial de Salud (OMS), ha advertido de la existencia de fenómenos meteorológicos y ambientales aún no explicados científicamente tras la catástrofe, la dana que afectó a amplias zonas de la provincia de Valencia. Lo ha hecho durante su intervención en la jornada "El impacto de las catástrofes en el cuerpo y la mente de las personas", organizada por INNOTRANSFER, iniciativa multisectorial de innovación abierta promovida por la Red de Parques Científicos Valencianos (rePCV), y que se celebra este miércones en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH).
Mas-Coma destacó como primer elemento “sorprendente” la duración extraordinaria del episodio meteorológico, que se prolongó durante más de 20 horas, cuando este tipo de rotaciones atmosféricas suelen durar entre dos y cuatro. “Esto no es normal y no está bien descrito”, señaló, advirtiendo de que este factor fue determinante en la magnitud final del desastre.
A esta duración anómala se suma, según explicó, un segundo fenómeno aún más desconcertante: la inmovilidad de las nubes pese a la presencia de fuertes vientos. Según los datos del análisis mostrados durante su ponencia, el viento empujaba hacia el interior de la península, pero las nubes permanecían prácticamente estacionarias sobre zonas como la Hoya de Buñol. “No hay montañas de 2.000 o 3.000 metros que expliquen que quedaran allí enganchadas. Nadie ha sabido explicarlo todavía”, afirmó.
Polvo en suspensión
El catedrático añadió un tercer elemento sin aclarar, detectado días después del episodio extremo: la aparición de un polvillo blanco que, según su testimonio, quedó en suspensión en el aire y se depositó en terrazas y superficies de distintas localidades afectadas. Mas-Coma aseguró haber recibido vídeos y testimonios de ciudadanos con formación científica y apuntó a que fenómenos similares se habrían producido posteriormente en Reino Unido y Estados Unidos, donde —según relató— obligaron incluso al cierre de varios aeropuertos. “Esto sigue pendiente de entender y alguien tendrá que investigar qué ocurrió”, subrayó.
Críticas a la gestión
Más allá de estas incógnitas científicas, Mas-Coma fue muy crítico con la gestión de la emergencia. Denunció que el aviso emitido por Protección Civil, recibido por muchos ciudadanos a las 8:11 horas, no era operativo ni útil. “No se indicaba que hubiera que subir a pisos altos, dejar los coches o no bajar a los garajes. Así no se puede”, afirmó. Recordó que en la denominada zona cero no estaba lloviendo en ese momento, lo que generó una falsa sensación de seguridad.
El investigador relacionó esta falta de instrucciones claras con la elevada mortalidad en vehículos. Según explicó, en torno al 60 % de las víctimas murieron dentro de coches, muchos de ellos eléctricos, cuyos sistemas fallaron al inundarse. “Muchos se convirtieron en auténticos ataúdes flotantes”, lamentó.
Trabajos de limpieza
Mas-Coma también denunció la ausencia inicial de zapadores y unidades especializadas del Ejército, subrayando que los primeros trabajos de limpieza y rescate recayeron casi exclusivamente en voluntarios y vecinos, que actuaron en condiciones extremas y sin maquinaria adecuada. “Dos o tres horas sin aire, trabajando a mano. ¿Dónde estaban los zapadores?”, se preguntó.
Finalmente, defendió la necesidad de revisar las políticas de gestión del territorio y de mantenimiento de barrancos y cauces, alertando de que la acumulación de vegetación y residuos favoreció la formación de presas naturales que, al colapsar, generaron olas de hasta tres metros con una capacidad devastadora. “Esta catástrofe no tiene precedentes. Tenemos mucho que aprender”, concluyó.
El equipo de la Unidad de Parasitología Sanitaria se encontraba a escasos minutos de la zona cero y comenzó a tomar muestras a los pocos días del suceso. Desde entonces, continúa investigando el impacto ambiental, sanitario y ecológico del desastre, un trabajo que, según Mas-Coma, se prolongará durante varios años y servirá como modelo para otros países ante un contexto de fenómenos extremos cada vez más frecuentes.
