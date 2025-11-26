Expertos instan en la UMH a seguir en guardia contra la malaria en la zona cero de la dana de Valencia

La catedrática María Dolores Bargues, miembro de la Unidad de Parasitología Sanitaria de la Universitat de València, ha alertado de que los riesgos para la salud pública derivados de la dana que afectó a Valencia siguen presentes un año después del desastre, especialmente en forma de enfermedades infecciosas vinculadas a la contaminación ambiental causada por las inundaciones. Desde su departamento universitario, los expertos lanzan además un mensaje de atención por la necesidad que aprecian de seguir en guardia contra la malaria en la zona cero de la catástrofe.

Bargues realizaba esta advertencia durante su intervención en la jornada El impacto de las catástrofes en el cuerpo y la mente de las personas, organizada por INNOTRANSFER, iniciativa multisectorial de innovación abierta promovida por la Red de Parques Científicos Valencianos (rePCV), y que se celebra este miércones en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH), donde expuso los resultados preliminares de los estudios realizados por su equipo en las semanas posteriores al episodio extremo.

Atentos a la malaria

Según explicaba la experta, en la Albufera de Valencia se erradicó la malaria completamente, pero es una enfermedad que sigue existiendo en el delta del Ebro. Que pudiera aproximarse la enfermedad a esta zona afectada por la dana, "aquí tendríamos un problema". De hecho, el control de la enfermedad "es una de las prioridades que tenemos en nuestro departamento. Estamos verificando que no ocurre, pero no hay que bajar la alerta. Debemos estar preparados".

La investigadora explicó que las inundaciones generan un escenario especialmente propicio para la aparición de brotes infecciosos, siendo las enfermedades gastrointestinales y las diarreas las más frecuentes. A estas se suman las infecciones respiratorias, favorecidas por la inhalación prolongada de humedad, barro y moho, un fenómeno ampliamente documentado en catástrofes similares, como el huracán Katrina, donde se describió clínicamente la conocida “tos del Katrina”.

Por otro lado, Bargues atendió la inquietud de una asistente entre el público, que agradeció el trabajo científico y expuso que cuando acudió como voluntaria a la zona afectada tuvo que regresar rápidamente porque una bacteria "desconocida por los médicos" le afectó a un ojo y le ha dado problemas de salud desde entonces. La catedrático reconoció que "nos está escribiendo gente de muchos sitios que está desesperada. Gentes que siguen con diarreas crónicas, gentes que tienen septicemia a raíz de su contacto con los lodos y ahora les han tenido que cortar un dedo, por ejemplo. Ahora. Hubo voluntarios que cogieron una septicemia por una herida cuando fueron a ayudar y han muerto. Y a lo mejor son gente de Cantabria, pero vinieron hacia Valencia y entonces allí no lo asocian con que estuvieron aquí".

Mantener la vigilancia

Según Bargues, un año después de la dana, sigue siendo necesario mantener la vigilancia ante el posible aumento de enfermedades emergentes y reemergentes, como la leptospirosis, así como de patologías transmitidas por vectores, en particular mosquitos, cuya proliferación se ve favorecida por la acumulación de agua estancada tras las inundaciones. También advirtió de la relevancia creciente de otros organismos ambientales, como las amebas de vida libre, presentes en suelos, aguas y lodos.

La catedrática subrayó que, pese a la percepción de que estos riesgos son propios de regiones tropicales, Europa —y en particular la Comunidad Valenciana— se encuentra ya entre las zonas más afectadas por este tipo de catástrofes. De hecho, recordó que el suceso de Valencia figura entre las tres inundaciones de mayor magnitud registradas en Europa en los dos últimos años, junto a las de Tesalia (Grecia) y Alemania.

La catedrático de la Universitat de València alertaba de que los riesgos para la salud pública derivados de la dana que afectó a Valencia siguen presentes un año después / Áxel Álvarez

Desde el punto de vista sanitario, Bargues señaló que uno de los principales problemas tras la dana fue la contaminación del agua y del lodo por materia fecal, procedente tanto de fuentes humanas como animales, además de residuos industriales y agrícolas. Este contexto explica la detección de virus gastrointestinales, bacterias y parásitos con capacidad patógena para las personas, responsables de gastroenteritis, enterocolitis y distintos cuadros diarreicos.

Primeras muestras

En las primeras semanas tras el episodio, el equipo de la Unidad de Parasitología Sanitaria accedió a la zona cero y recogió 111 muestras ambientales, además de capturar más de 3.000 mosquitos y flebotomos y más de 140 caracoles, algunos de ellos vectores de enfermedades infecciosas. Los análisis revelaron que la carga de microorganismos fue mayor en los lodos que en las aguas, y que la densidad de mosquitos era anormalmente alta para un mes de noviembre.

Estos resultados motivaron, según explicó, intervenciones rápidas por parte de algunos ayuntamientos, que activaron campañas extraordinarias de fumigación. No obstante, Bargues insistió en que los efectos sanitarios de una dana no se limitan al impacto inmediato y pueden manifestarse a medio y largo plazo.

Por ello, defendió la necesidad de mantener los estudios y la vigilancia epidemiológica, tanto en la zona cero como en áreas rurales, silvestres y urbanas, y reclamó un enfoque integral One Health, que tenga en cuenta la interacción entre salud humana, animal y ambiental. “Solo así podremos entender la complejidad de lo ocurrido en Valencia y estar mejor preparados ante futuros episodios extremos”, concluyó.