Compromís cuestiona los anuncios de Ruz y Barcala de una estrategia conjunta para Elche y Alicante

Los portavoces de los grupos municipales de Compromís per Elx y Alacant, Esther Díez y Rafa Mas, han cuestionado las promesas tanto del alcalde ilicitano, Pablo Ruz, como del primer edil alicantino, Luis Barcala, sobre el trabajo conjunto que prometieron hace dos años y medio, de llevar a cabo una estrategia conjunta, y que, afirmaron los dos políticos nacionalistas, solo se ha materializado en la maratón de este fin de semana. Para Compromís, Elx y Alacant se merecen mucho más que un gran evento deportivo y recordaron los compromisos que adquirieron respecto al desarrollo territorial, económico y social, que tantas veces han anunciado los dos alcaldes populares pero de los que no se sabe nada.

Según dijo Esther Díez, “los alcaldes prometieron una planificación territorial conjunta con la redacción de los respectivos planes de ordenación urbana que en el caso de Alacant han empezado con la externalización del plan, pero que en Elche, Ruz ha renunciado a actualizar un plan general de ordenación urbana que data del año 1986. Tampoco se sabe nada de esa generación de suelo industrial prometida y que debería aprovechar el potencial económico de ambas ciudades con unos nodos económicos importantísimos como son el puerto y el parque empresarial. Además, tampoco hay novedades respecto a las candidaturas conjuntas para acoger las agencias estatales y lo que sí sabemos es la pérdida de fondos europeos de ambas ciudades que han quedado fuera de unos planes que hubieran servido para modernizar los dos municipios”.

La edil ilicitana repasó otras promesas, como es el caso del consejo empresarial conjunto anunciado, la tarjeta unitaria para el transporte público entre Elx y Alacant o las acciones entre los dos municipios para potenciar las grandes infraestructuras como son las mejoras en el tren, la conexión ferroviaria del aeropuerto o el plan estratégico 2025-2030 que no presenta ningún avance.

Esther Díez y Rafa Mas, este miércoles en Elche / INFORMACIÓN

"Para Compromís la prioridad debería pasar por instar a la Generalitat Valenciana a desarrollar el entorno urbanístico de Fira Alacant (IFA), para atraer empresas innovadoras que generen empleos de calidad, atraer el talento, apostar por la economía productiva y que podría ser un trabajo coordinado dado que ambas ciudades comparten suelo de sus términos municipales", ha dicho en un comunicado. Otra prioridad para Compromís es el área funcional de Elx y Alacant, “una autoridad clave para conseguir fondos estatales y europeos para la generación de infraestructuras de primer orden y que serviría para unir los recursos de una de las áreas de mayor valor económico del arco mediterráneo y del conjunto de España”, ha subrayado Díez.

La portavoz ilicitana recordó ha recordado otra vertiente que no se está trabajando y es un plan de empleo juvenil conjunto entre ambos municipios que interactúan con las dos universidades públicas, “para tener una mirada conjunta, generar las oportunidades de empleo de calidad con una estrategia de la mano de los centros universitarios y los ayuntamientos”.

Vivienda y políticas verdes

Por su parte, Rafa Mas incidió en la necesidad de declarar ambas ciudades tensionadas y aplicar la ley estatal de vivienda para frenar el precio del alquiler y acabar con la especulación urbanística. Mas ha advertido que las promesas de vivienda protegida que se están planteando bajo el paraguas del Plan Vive “son VPO a precios desorbitados que oscilan entre 200.000 y 300.000 euros que benefician a las promotoras con la venta de suelo público a cambio de realizar entorno a un 10 % de vivienda protegida. Mas ha planteado la necesidad de crear empresas públicas de construcción, sacar a la luz la vivienda vacía y ofrecer garantías jurídicas a los propietarios.

También Rafa Mas recordó el proyecto que se impulsó la anterior legislatura de conexión de la vía litoral entre Alacant y Elx para conectar los municipios con una vía verde que una Urbanova con Arenales del Sol y los humedales de Agua Amarga y el Clot de Galvany en un entorno que ha escapado un tanto a la presión urbanística y que un proyecto de estas características protegería el patrimonio natural y litoral con el que cuentan estas dos grandes ciudades.

Por último, el portavoz alicantino advirtió de que la maratón que se celebra este fin de semana, de momento, no tiene garantizada la seguridad en el tramo de Alacant como se ha denunciado desde los sindicatos policiales y es que Barcala ha planteado una treintena de efectivos cuando se necesitan al menos el triple, según el concejal.