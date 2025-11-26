El Consejo Social de la UMH de Elche demanda autonomía para seguir siendo motor de progreso

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) celebraba este miércoles, 26 de noviembre, la entrega de los galardones de la XI Edición de los Premios del Consejo Social a las Cátedras Institucionales, en un acto que tuvo lugar a las 12 horas en el salón de actos del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche.

El acto puso de relieve la demanda de mayores recursos y autonomía para que el Consejo Social pueda cumplir plenamente su función como motor de progreso, cohesión e innovación en la sociedad y en el ámbito universitario. A continuación, se recordó que hace un año la dana arrasó gran parte del territorio valenciano, causando pérdidas humanas y materiales, y tanto el presidente del Consejo Social, Joaquín Pérez Vázquez, como el rector, Juan José Ruiz, subrayaron la necesidad de redoblar esfuerzos para la reconstrucción social y económica.

Unidad y compromiso tras la dana

Pérez Vázquez apeló a la unidad colectiva para hacer frente a los retos derivados del desastre natural y de un contexto internacional complejo, marcado por conflictos bélicos y su impacto económico y social. Reivindicó el papel del Consejo Social como órgano participativo de la sociedad en la vida universitaria y defendió una universidad “íntegra, ética, eficiente y abierta”, con capacidad de generar cohesión y progreso.

El presidente del Consejo Social también destacó la importancia de los estándares de excelencia, calidad y ética en todas las actuaciones de la UMH, así como la relevancia de coordinar los cinco campus, incluyendo proyectos internacionales en Ruanda, para garantizar un impacto real y global de la institución. Pérez Vázquez cerraba su intervención recordando que el esfuerzo de las cátedras y sus miembros servía de ejemplo para futuras generaciones, fomentando valores como generosidad, honestidad y compromiso social.

Los XI Premios a las Cátedras del Consejo Social de la UMH de Elche entregó once galardones este miércoles / Áxel Álvarez

Por su parte, el rector Juan José Ruiz reforzaba estas ideas recordando que, pese al tiempo transcurrido, seguía siendo imprescindible “empujar aún más y desde la unión de todos” para recuperar lo que la dana arrasó en vidas y bienes. Señaló que la UMH debía actuar como un espacio de defensa de las libertades, la paz y el progreso, ofreciendo soluciones de valor a la sociedad y garantizando la cohesión de su entorno.

Reconocimiento a la comunidad universitaria

Ambos dirigentes coincidieron en subrayar la necesidad de una adecuada dotación de recursos y representación para el Consejo Social, con el fin de que pudiera cumplir sus funciones con eficacia. Destacaron además la labor del equipo técnico y de los servicios de la UMH, desde infraestructura y protocolo hasta comunicación e innovación tecnológica, que hacían posible la celebración de los premios.

El acto reconoció a las distintas cátedras de la UMH y a quienes habían contribuido de manera destacada durante el último año. Entre los galardonados se incluyeron Mercedes Tendero, de la Cátedra Dama d’Elx, por su labor investigadora en el yacimiento de L’Alcudia; el CIPFP La Torreta, de la Cátedra Palmeral d’Elx, por su formación de personal especializado y la promoción del oficio de palmerero; Carlos Maciá, de la Cátedra Pedro Ibarra, por facilitar fondos fotográficos de gran valor documental; y la Biblioteca Pública Fernando de Loazes de Orihuela, de la Cátedra Miguel Hernández, por su extensa sección dedicada al poeta.

En el ámbito industrial, la Cátedra San Crispín de la Industria del Calzado concedía un premio ex aequo a figuras referentes del sector: Juan Perán, fundador del grupo Pikolinos; Jaime Carbonell, fundador de Calzados Danubio; y Manuel Román, presidente de la Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria para el Calzado. Por otro lado, la Cátedra Misteri d’Elx reconocía la labor del organista Ramón Vicente, en activo desde 1993. También se galardonó a artistas emergentes, como el grupo Los Manises y destacó la Cátedra Clínica Jurídica, que reconoció la acción solidaria del Servicio de Comunicación, Marketing y Atención al Estudiantado tras la dana, distribuyendo 3.364 pares de botas de agua a los afectados y emprendiendo campañas solidarias.

Asimismo, la Cátedra Sede UMH en Ruanda galardonaba a Juan José Ballesta por su trayectoria como profesor de la UMH y voluntario en Ruanda desde 2011. La Cátedra Annetta Nicoli distinguía a Tere Martínez por su labor combinando arte, terapias expresivas y diversidad funcional. En el ámbito audiovisual, la Cátedra Cinematografía y Documental Gudie Lawetz premiaba a Antonio y José Segarra por el valioso legado cinematográfico amateur del primero y por la preservación y clasificación realizada por el segundo.

Proyección de futuro y fortalecimiento institucional

Ruiz subrayó la proyección de la UMH como motor de innovación y cohesión y anunció que el año pasado habrá un premio más, el de la Cátedra Oriol, dedicada a preservar el patrimonio cultural y artístico de Orihuela. Destacó que estas cátedras no solo fortalecen la vinculación de la universidad con la sociedad, sino que también consolidan la formación de estudiantes y profesionales comprometidos con el entorno local y global.

Tanto el rector como el presidente del Consejo Social insistieron en la necesidad de seguir promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la cooperación interinstitucional para enfrentar retos sociales, económicos y medioambientales. Pérez Vázquez y Ruiz coincidieron en que los premios eran una oportunidad para poner en valor el talento de la comunidad académica, reforzar la colaboración entre universidades y sociedad, y garantizar que la UMH siga siendo un referente en excelencia académica y compromiso social.