La Navidad arranca el sábado en Elche con el encendido de más de 2,2 millones de luces

El salón de plenos acogió este miércoles la presentación del cartel de Navidad 2025 de Elche y la programación, que sigue creciendo, algo en lo que cree firmemente el gobierno municipal de PP y Vox. Con asistencia de representantes de distritos y pedanías, se desgranaron por la concejala de Festejos, Inma Mora, las actividades más interesantes del largo centenar que se incluye en el programa. La edil explicó que se editarán diez mil programas de mano y se ha abierto una web para difundir actos, días y lugares. La concejala destacó que el arranque será el sábado 29 de noviembre en la Plaza de Baix y a partir de las 19.15 horas donde se procederá a la inauguración del alumbrado navideño, con 2,2 millones de luces (200.000 más que en 2024) y a una actuación con villancicos de la Escolanía del Misteri y de la banda sinfónica Ciutat d'Elx.

Mora destacó que, a continuación, se inaugurará en la Plaza del Congreso Eucarístico el espectáculo de las coronas de los tres Reyes Magos, que combina luces y villancicos. El día 5 de diciembre, continuó, tendrá lugar la apertura de la Plaza de la Navidad en dos escenarios, la Plaça Baix y la Glorieta. El 6 de diciembre y a cargo de la Asociación de Belenistas tendrá lugar la inauguración del Belén municipal en la Glorieta y el pregón de la Navidad en el Gran Teatro por el periodista Pepe Morago. Inma Mora se refirió ya al 20 de diciembre, cuando a las 6 de la tarde tenga lugar la Cabalgata de Papá Noel. A partir del 21 de diciembre, en el centro de Congresos, abrirá la caseta de Papá Noel, "para que todos aquellos niños que quieran acercarse puedan presentarle sus cartas con sus mayores deseos", explicó. El 25 de diciembre, día de Navidad, tendrá lugar la inauguración del Belén Viviente, a cargo de la Asociación Histórico de Pobladores, en el Hort del Xocolater abriendo una serie de representaciones navideñas sobre momentos bíblicos. El 31 de diciembre se disputará la tradicional San Silvestre y, a continuación, el protagonismo será para las campanadas en la Plaça Baix, desde el campanario que comparten Calendura y Calendureta. Los días 3, 4 y 5 de enero serán los días de protagonismo de los Reyes Magos, que instalarán su campamento real en la Torre de Vaillo. La tarde de este último día tendrá lugar la Cabalgata.

El artista explica el cartel y los anillos de José y María El autor del cartel, Pablo Piñas, explicó el cartel de Navidad, que fue por encargo, con estas palabras: "Pensé en el primer capítulo del Evangelio de San Juan, que dice al principio era el verbo... Evidentemente la Virgen María tiene un papel fundamental y más en nuestra ciudad, pero es inmaculada concepción, con lo cual San José es la humanidad más perfecta. Como Dios se hace hombre y como San José lo recoge, lo acoge, lo abraza, lo mira, lo cuida. Y esa es la humanidad y esa es la Navidad de siempre, que todos acojamos y cuidamos y queramos al niño Jesús y como en esa humanidad la Virgen descansa. Se apoya en el hombro, disfruta del nacimiento del niño, juega con su pelo, pero a la vez descansa y tiene los ojos cerrados porque descansa en la humanidad. La Virgen descansa en nosotros cuando acogemos a el niño Jesús. Y luego tres detalles más. San José y la Virgen llevan sus alianzas porque San José y la Virgen estaban casados, estaban desposados. El primer matrimonio es el de Jesús con la Iglesia.Y la primera semilla de ese matrimonio son San José y la Virgen, que es el pues la primera familia, la Sagrada familia, donde pues debemos inspirarnos y acogernos un poquito todos. Y a mí siempre que los pinto me gusta pintarlos con sus alianzas". Añadió que "la Virgen va con un manto verde por el año de la esperanza y luego al fondo tenemos nuestra lindísima basílica de Santa María con el Palmeral y la Magrana en recuerdo a ese Año Jubilar del dogma de la Asunción". También destacó el lema de este año: "La Navidad de siempre"

Esfuerzo

El alcalde, Pablo Ruz, se mostró encantado con el esfuerzo de las áreas municipales de cara a la Navidad y destacó el trabajo del autor del cartel, Pablo Piñas Méndez, "el protagonista es el niño y su papá, que es San José, que es algo importante. Estamos acostumbrados a que el niño Jesús esté en brazos de la Virgen. Es un cartel precioso, a mí me parece un poco hipnótico. Esto es como toda la vida, habrá gente que le gusta más..., a mí me parece precioso". Se refirió con la obra a una frase del teólogo G. K. Chesterton, "decía que en Navidad celebramos una paradoja. Celebramos en el calor del hogar, el nacimiento de un niño que no tenía hogar. Qué cosa, ¿no?. En cierta manera esto también es reflejo de lo que se vive en casa, el hogar, el lugar en el que nacemos y también en el lugar en el que bueno, pues terminamos nuestra vida". Dijo que "en la Navidad está todo el bueno que la sociedad y que el ser humano ha hecho y ha construido", felicitó a ediles por la programación y añadió que "estamos trabajando para los 250 000 ilicitanos que forman parte de este hogar". Dijo que la programación sigue abierta porque, "este alcalde no para de pensar y de enredar. Vamos metiendo, metiendo y metiendo".

Destacó que la Plaça de Baix va a ser el epicentro a partir del lunes, cuando pase por ahí la Maratón Alicante-Elche y se puedan montar las casetas. Dijo que por este espacio público van a pasar las bandas de música de la ciudad y los coros de coles, asociaciones y pedanías. "Que tengan su presencia en el corazón de Elche y que nos regalen su música, su talento y su manera de celebrar la Navidad". Dijo que el tiovivo gratuito se instalará este mismo sábado y que "en esta preciosa plaza no va a caber nada más. Este año hemos decidido hacer una iluminación que cubra todo. El año pasado había demasiado vacío. Este año todo completo. La plaza entera completa. Ruz aseguró que irán inaugurando alumbrado por zonas y pedanías porque "hemos hecho un esfuerzo para que la Navidad llegue al máximo de rincones de Elche".