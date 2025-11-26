Los niños de Elche detectan suciedad en los parques donde juegan y menos seguridad en los barrios periféricos

Del "barriómetro" que le da un 6,8 global a los servicios que ofrece Elche a los menores, hasta la enumeración de las principales demandas que tienen niños y niñas de entre seis y 12 años en la ciudad. La concejalía de Infancia reveló este miércoles las conclusiones de un informe (Mira Infancia) encargado a la empresa Psicológica Praxis, adscrita al Parque Científico de la UMH y al grupo Aitana de investigación, que arroja luz sobre las fortalezas y debilidades que tiene el Ayuntamiento para promover una infancia libre e igualitaria.

Los expertos han detectado a través de las encuestas a escolares que una de las cuestiones que más les preocupan a estas edades es encontrarse con que su lugar de disfrute, como son las plazas y parques, tengan suciedad, de ahí que la limpieza urbana sea una de las principales demandas a edades tempranas. "Nosotros como mayores nos vamos separando del suelo pero es el lugar donde juegan los niños", incidió Pablo Santaolalla, doctor en Antropología Social que desgranó este estudio tanto cualitativo como cuantitativo que cuenta con 490 encuestas; 303 a familias y 187 directamente a los menores.

Percepción de seguridad

El profesional resaltó que después de que los técnicos hayan peinado durante dos meses 28 sectores urbanos y pedanías para hacer una muesta lo más fiable posible del sentir general en el término municipal, se han encontrado con que los datos apuntan que en los barrios céntricos existe una alta percepción de seguridad. Lo contrario ocurre en los periféricos, "y no porque haya personas delinquiendo, si no por detalles como el hecho de ver fachadas que no están cuidadas, falta de arbolado, grafitis...", destacó el investigador.

En otro orden de cosas, entre esas principales demandas también aparece la necesidad de que existan más guarderías públicas, que se refuercen los talleres y que la cultura sea accesible a la infancia, potenciando actividades que integren a las familias al completo sin que un hermano mayor adolescente se sienta excluido porque cree que la iniciativa no es para su público.

Precisamente de este sentir popular a base de formularios se ha detectado que las familias reivindican más espacios públicos directamente dirigidos a adolescentes porque notan que no hay recursos específicos para esas edades.

Conciliación familiar

De todas las respuestas recogidas, la conciliación familiar aparece como la demanda más repetida, independientemente del barrio o distrito, y se extrae que el 98,4% de los entrevistados tiene problemas para poder atender las cargas laborales y el cuidado de los hijos con éxito por sus propios medios, ya que se da el caso de que el 65% de las familias consultadas terminan amparándose en seres queridos del entorno familiar, un 55% en la propia escuela a través de las actividades extraescolares, un 40% en servicios privados, el 35% se ayudan de amigos y vecinos mientras que un 25% en los servicios públicos. Si bien, los encargados del estudio matizaron que estos porcentajes pueden ser muy cambiantes según los territorios ya que en barrios más vulnerables crece la demanda y pueden acceder menos a servicios privados.

Técnicos municipales y rectores de universidades como la UNED de Elche durante la presentación del informe de Infancia / AXEL ALVAREZ

Falta de información

Del informe se extrae también que existe una brecha para que las familias reciban ayuda ya que en el 70% de los casos reconocen tener dificultades para acceder a los recursos públicos, en parte porque los formularios terminan complicando la inscripción. De igual modo, el 55% desconocía los programas públicos a su alcance lo que alerta de que puedan estar siendo infrautilizados.

En este sentido la edil de Familia e Infancia, Aurora Rodil, manifestó que reforzarán los recursos para paliar la falta de conciliación familiar ya que entienden que puede crearse un efecto dominó que lleve al aislamiento social;. al estrés y problemas de salud mental y a profundizar en las desigualdades entre barrios.

La concejala reseñó que hasta tener este documento faltaban datos para hacer un diagnóstico real con el que orientar las políticas locales en los próximos años, ya que se muestran pasos a dar en el corto y largo plazo. Al hilo, defendió que los resultados preliminares confirman que “los proyectos implementados eran los acertados”, aunque también apuntan nuevas líneas de actuación que se prevé incorporar el próximo año. Rodil adelantó, también, que este informe servirá para desarrollar el plan integral de la infancia, para el que se están dando los primeoss pasos, y que seestá barajando crear un consejo de la infancia.

Salud mental

Otra de las conclusiones destacadas del estudio es la elevada preocupación por la salud mental de niños y adolescentes. En este punto, la concejala señaló que el programa municipal de atención psicológica preventiva ya atiende a unas 250 familias aunque muchos ciudadanos desconocen aún que este servicio existe. Por su parte Santaolalla incidió en que hay un "claro aumento de la ansiedad postpandémica", y que afloran las dudas de las familias que no saben qué hacer cuando ven que un hijo no se encuentra bien. En este sentido no sólo los progenitores demandan psicólogos y recursos en las escuelas, si no también para que los propios padres sepan cómo acceder a recursos.

José Pedro Espada, director del grupo Aitana de Investigación, resaltó por su parte que el encargo del Ayuntamiento les resultó "muy bonito" aunque al mismo tiempo señaló que los diagnósticos deberán ir actualizándose porque la vida es cambiante. Defendió que en la metodología se ha empleado el enfoque de investigacion social basado en hablar con la gente y recoger impresiones para testear, más allá de los números, cuáles son las preocupaciones que tiene la población.