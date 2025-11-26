La petición de un pintor de Elche al Papa León XIV

«Sería una gran alegría que pudiera venir usted a ver el Misteri que tanto ilumina la fe de nuestro pueblo. Que la Virgen de la Asunción ilumine su pontificado». Esta dedicatoria del pintor ilicitano Fernando Sánchez y Juan ha viajado más de 1.800 kilómetros desde Elche directa al Papa León VIX en El Vaticano.

El artista ha tomado la determinación de regalarle al pontífice unas reproducciones de cuatro cuadros que pintó en 1979 y que representan varios momentos claves del drama asuncionista, pero con el estilo inconfundible del galerista. Todo con el único propósito de mostrar, en nombre del pueblo de Elche, el respeto y cariño hacia su Santidad, además de aprovechar la oportunidad para pedirle que alguna vez acuda a la ciudad para celebrar La Festa en torno a la Maredéu.

El autor ya repitió este gesto hace años entregándole al Papa Francisco unas láminas con parte de su trabajo inspirado en el Misteri, y ahora, de nuevo, ese legado artístico ha llegado directo a la sede mundial de la religiosidad en una carpeta en la que el autor explica en inglés, francés y español de forma divulgativa el papel que tiene el drama sacro lírico.

Audiencia

Fue el pasado jueves 6 de noviembre cuando Mari Paz Viniegra, amiga del autor y una de las integrantes de la congregación de Religiosas de Jesús-María, tuvo el detalle con el pìntor de tener una audiencia con el Papa para entregarle este particular obsequio.

"Siempre he defendido mucho las cuestiones ilicitanas, sea el Misteri, el Palmeral o la Dama", manifiesta el acuarelista, quien a través de estas cuatro obras da su personal visión sobre algunos momentos claves en el drama sacro lírico como el Entierro de la Virgen. Esa pintura formó parte de una exposición monográfica a finales de los setenta sobre el Misteri donde se adquirieron 24 de las 27 obras.

Sánchez y Juan con la carta remitida al Papa León XIV y la religiosa Mari Paz Viniegra / INFORMACIÓN

Anécdotas

Precisamente Sánchez y Juan recuerda con emoción la anécdota de cómo empezó el esbozo de lo que fue este cuadro. Y es que todo partió de una visita que un día le hizo su hermano, que al verlo le preguntó que qué pensaba pintar. En ese momento instintivamente marcó un semicírculo que después daría forma a la parte central de la obra, una especie de cúpula sobre la imagen de la patrona y entre unas ruinas, ya que el ilicitano reconoce que siempre ha tenido mucha predilección por la arqueología con su universo de realismo cubista que fusiona tradición y patrimonio.

Precisamente este trabajo, que está expuesto en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Elche a diferencia de los otros que fueron vendidos a particulares, fue avalado por el entonces presidente del Patronato del Misteri d'Elx, Antonio Serrano Bru, quien definió la "capacidad plástica con un fuerte poder de evocación" del autor. Estas declaraciones las recoge el libro 'Pinceladas de mi vida' que el artista ilicitano estrenó hace justo un año y que hace un recorrido por su dilatada carrera artística desde que a mediados de los años sesenta empezó a exponer.

Charla

Buena cuenta de su experiencia artística se dará este mismo viernes, 28 de noviembre, cuando la Asociación de Bellas Artes de Elche (ABAE) ha organizado un acto a las 19.30 horas en la sede del Colegio de Abogados para poner de relieve el legado que ha dejado Sánchez y Juan más allá del lienzo. La introducción correrá a cargo del decano, Diego García, e intervendrá el presidente del colectivo, Carlos Guilabert, así como Emiliano Rodríguez y la edil de Cultura, Irene Ruiz.

Esta jornada sería el segundo reconocimiento en menos de un año al pintor después de que el Ayuntamiento lo reconociera el pasado mayo con el nombre del jardín entre el puente de Canalejas y la Pasarela. Si bien, uno de sus mayores logros fue llevarse la medalla de Plata de la Academia de las Ciencias Artes y Letras de París en 2005, en 2008 la “Vermeil” y en 2018 la de oro. Pero también se llevó la granada de plata del colectivo Patrimonio Histórico Artístico y el premio de Café Marfil, y recuerda con ilusión haber podido ser el autor del cartel de La Festa de 2016, cuando se conmemoraron los 15 años de la declaración de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

El artista empezó a exponer a los 24 años y sus trabajos han dado forma a 60 exposiciones por las principales ciudades de España y países como Estados Unidos, México, Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, Holanda e Italia. El octogenario es claro cuando asevera que la pintura "morirá conmigo" cuando le preguntan si alguna vez piensa retirarse. Su respuesta es que siempre que pueda dedicar tiempo lo hará para algo tan bonito como el arte.

Galería

Aunque en la cabeza no tiene el cálculo exacto de las obras que ha confeccionado durante más de media vida, estima que rondan las 2.000 con más de 200 expuestas en su galería, espacio en el que actualmente está inmerso en una obra surrealista que reivindica el original club náutico de Alicante a través de la ensoñación de un personaje femenino donde se ve también la orilla, un hombre con un niño y un barco antiguo. Hace unos meses también confesaba que tenía la convicción de reinterpretar cuadros como "El descubrimiento de América por Cristóbal Colón" con paisajes y personajes actuales.

El artista ha reconocido en algunas entrevistas que su vocación por el arte le viene desde niño y que su padre llegó a influirle positivamente porque siempre lo llevaba a ver exposiciones hasta que emprendió como pintor a los 21. Después de varias exposiciones colectivas, debutó en solitario en 1966, momento en el que despuntó de forma imparable hasta la actualidad.