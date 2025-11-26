Aquí tienes todo lo que debes saber sobre la programación de Navidad en Elche

Carrusel Navideño

En la Plaça Baix. Se abre el Carrusel Navideño, que es gratis durante toda la Navidad, el próximo 29 noviembre con estos horarios: Hasta el 22 diciembre, de lunes a viernes de 17 a 20.30 horas; sábados y domingos, de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas. A partir del 23 de diciembre y hasta el 6 de enero, de 12 a 14 horas y 17 a 21 horas. Habrá horarios especiales estos días: 24 de diciembre, de 12 a 14 horas; 25 de diciembre, de 17 a 20:30 horas; 28 de diciembre, de 12 a 13:30 horas; 31 de diciembre, de 12 a 14 horas; 1 de enero, de 17 a 20.30 horas; y 5 de enero, de 12 a 14 horas.

Plaza de la Navidad

A partir del 5 de diciembre y hasta el 6 de enero ambientará la ciudad la plaza de la Navidad, en sus dos escenarios de Glorieta y Plaça Baix, y animará las compras con el siguiente horario. De 11 a 15 horas y de 17 a 21 horas. Habrá horarios especiales estos días: 7 de diciembre, apertura a las 12 horas; 24 y 31 de diciembre, de 11 a 15 horas; 28 de diciembre, de 11 a 13:30 horas; y 5 de enero, de 11 a 14 horas.

Papa Noel vuelve a Elche por Navidad / Matías Segarra

Papá Noel

La Cabalgata de Papa Noel comenzará a las 18 horas, el 20 de diciembre y con este recorrido: CEIP Francesc Cantó (salida) e itinerario por Avenida de Novelda, Jorge Juan, Vicente Blasco Ibáñez y Diagonal del Palau. También habrá este día en las pedanías y horarios siguientes: El Altet, a las 18:30 horas; y La Marina a las 18 horas. En Las Bayas será el día 24 de diciembre a partir de las 18 horas.

Además, en el Centro de Congresos estará instalada la Casa de Papa Noel el día 21 de diciembre con estos horarios de 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas.

Coronas de Navidad

Se podrá disfrutar del espectáculo de música y villancicos desde el 29 noviembre al 6 enero en horario de 19 a 21 horas en la Plaza del Congreso Eucarístico.

El Campamento Real estará en la Torre Vaillos / Áxel Álvarez

Campamento Real

Los Reyes Magos llegará a la Torre de Vaillos el 3 de enero para instalar allí su Campamento Real y recibir a los niños y sus cartas. El horario es el siguiente: día 3 de enero, de 17 a 20 horas; sábado 4 de enero, de 11 a 13 y de 17 a 20 horas; y 5 de enero, de 11 a 13 horas.

Gaspar a lomos de un dromedario / Áxel Álvarez

Cabalgatas de Reyes Magos

No haría falta ni decir el día en el cual los Magos de Oriente recorrerán las calles de Elche en uno de los espectáculos más esperados por niños y mayores, la Cabalgata del 5 de enero, aunque sí es importante recordar la hora. Será a las seis de la tarde por el recorrido tradicional que es el siguiente: Avenida de Novelda, Jorge Juan, Reina Victoria, Plaça Baix, Corredora, Puente Orices, Puerta Alicante, Maestro Albeniz y Diagonal del Palau.

También Melchor, Gaspar y Baltasar se dejarán ver por estas pedanías y calles, y en los siguientes horarios: Cabalgata en Valverde: 17:00 horas, Cabalgata en Algoda-Matola-Pusol, 17:30 horas; Cabalgata en Las Bayas, 18 horas; Cabalgata en Torrellano, 17:30 horas; Recepción en Peña las Águilas: 18 horas; Cabalgata en La Marina: 18 horas; Cabalgata en El Altet, 18:30 horas; Cabalgata en la calle José Díez Mora: 18 horas; Cabalgata en La Hoya: 18:30 horas; Cabalgata en Perleta: 18:30 horas; Cabalgata en Santa Marta: 12 horas; y habrá una recepción a los Reyes Magos el día 4 a las 17 horas en el Centro Cívico Santa Ana.