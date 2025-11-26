El PSOE plantea facilitar la venta telemática de entradas para el Gran Teatro en Elche
Los socialistas alertan sobre la imposibilidad de adquirir localidades por internet o teléfono a personas con movilidad reducida
La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Elche, María José Martínez, pidió este miércoles al equipo de gobierno que habilite de inmediato un servicio telemático para que las personas con movilidad reducida puedan adquirir sus entradas en el Gran Teatro sin tener que acudir de forma presencial a las taquillas. Martínez ha señalado que, en la actualidad, “quienes necesiten adquirir una entrada para personas con movilidad reducida de manera online, no pueden”. “En la totalidad de los teatros de la provincia ya disponen de este servicio” para garantizar la accesibilidad, dijo.
Martínez reclamó a PP y Vox que implemente "bien vía telefónica —a través de una línea de atención— o bien a través de un correo electrónico" un sistema accesible para la venta de localidades. La edil destacó la necesidad de que "cualquier persona con movilidad reducida no tenga que ir presencialmente a las taquillas del Gran Teatro a retirar su entrada", como sucede a día de hoy.
Servicio básico
En ese sentido, Martínez hizo un llamamiento para que "el Gran Teatro de Elche no se quede atrás en materia de accesibilidad cultural” y "lo sea para todas las personas". La concejala socialista ha insistido en que la falta de este servicio básico supone una barrera para las personas con movilidad reducida que quieran disfrutar de la programación cultural del principal espacio escénico del municipio, “especialmente cuando existen soluciones técnicas fáciles y rápidas de implementar”, concluyó.
