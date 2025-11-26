Las tres frases de Ruz

Estas tres frases se escucharon el lunes en el último pleno de Elche: "Compromís va camino de convertirse en la nada más absoluta", "hay encuestas que nos dan a la suma de PP y Vox 18 concejales" y "ustedes (PSOE) van camino de convertirse en la irrelevancia". Las tres fueron pronunciadas por Pablo Ruz y no como alcalde sino como portavoz del PP, que evidentemente también lo es, aunque fuera elegido en las municipales por los ciudadanos para otra representación más elevada. Ninguna de ellas tiene mucho que ver con el contenido de un pleno que debería servir para debatir sobre los problemas de la ciudad y sus soluciones, no sobre la situación de otros partidos o de los éxitos propios. Confundir un informe sobre la gestión en la residencia Altabix con un ataque al Gobierno del Botánico no era necesario. Sobraba. PSOE y Compromís saben por qué están en la oposición, aunque al PP y a Vox les encante recordárselo.

Algunos creen que es necesidad de protagonismo, de agrandar su figura, mientras otros consideran que tiene mucho con su incapacidad para permanecer callado ante lo que diga la oposición. Le supera. Sea lo que sea y aunque algunos de sus concejales hayan demostrado que tienen una sobrada capacidad para debatir, el debate casi siempre es él. El lunes todo el peso de la sesión salvo una intervención de Francisco Soler en cuestión de números. Alejarse de la figura institucional y llegar a parecer en algunos momentos casi un hooligan del equipo de gobierno, que no de su partido porque tantas flores o más lanza a sus socios de Vox que a los suyos, no parece que sea lo más conveniente. Lleva camino de cambiar en la RAE el significado de alcalde: "Autoridad municipal que preside un ayuntamiento y que ejecuta los acuerdos de esta corporación". Y lo hace con lo que por momentos parece una sobreactuación, destila una imagen de enfado permanente, e incluso de soberbia viendo lo que le dice a la oposición sin ton ni son. Uno lo escucha y no sabe si habla para los diez asesores presentes en el salón y para los no más de 20 ciudadanos y periodistas que escuchan el pleno por YouTube (cada vez que veo a la intérprete de signos creo que debería estar mucho mejor pagada) o para los cientos -él diría miles- que verán sus "reels", de los que se ha convertido en un fabricante impenitente. Algunos dicen que ya empacha; la oposición, que ve un tufo de medias verdades en muchos. Pero él no escucha y sigue grabando camino de la reelección.

Pablo Ruz, y eso nadie lo duda, dio sobradas muestras de su capacidad para sostener una confrontación dialéctica sobre cualquier tema cuando lideraba la oposición. Era y es excelente, pero durante el mandato se ha transmutado en una imagen de forofismo que cada vez le acompaña más en discursos y debates en los que siempre tiene la última palabra porque hizo un Reglamento Orgánico Municipal a la medida de quien gobierne. Después de dos años y medio viéndolo pleno tras pleno, sentado junto a Claudio Guilabert con quien intercambia risas y muecas hacia la oposición -y el PP se justifica diciendo que el PSOE y Compromís lo hacen hacia ellos- e interviniendo en todas las sesiones más que ningún otro edil de su grupo, se entiende por qué se negó a presidir los plenos. Le gusta el cuerpo a cuerpo y bajar al barro. Ser omnipresente es una estrategia bien medida en la que también sabe jugar, cuando es necesario, el papel de víctima, como cuando recuerda que una concejala del PSOE dio su dirección en una rueda de Prensa (dato que nunca nadie publicó) o denuncia ser objeto de mofa en pegatinas, hecho del cual culpó a fuerzas de izquierda cuando el problema lo tenía en su propio ayuntamiento. Atrae titulares.

Ruz, vistas estas tres frases que dijo en el pleno, pelea contra nadie porque la oposición se convertirá en la irrelevancia (PSOE) o desaparecerá (Compromís) y lo dice porque lo ha leído en la encuesta de una "empresa demoscópica" a la que no citó el lunes. Tanto da lo que dijera esta porque se actualiza la encuesta cada semana y hace un mes se publicó una que coincide con lo dicho por el regidor al PSOE: "ustedes van camino ¡ojo!, de quedarse cerca de ser el tercer partido de esta ciudad". Es cierto, en la misma no aparecía Compromís, daba 7-8 ediles a Vox y 9 al PSOE, pero el PP no salía muy bendecido porque le daba 10-11; es decir, quedarse como está. La misma encuesta esta semana da 12 al PP, 4 a Vox, 9 al PSOE y recupera a Compromís.

Es evidente que Pablo Ruz está en la cresta de la ola de su mandato y no tiene rival al que enfrentarse en los cara a cara plenarios. Quiere más presión y subir la temperatura para sus redes más que para los ciudadanos. Y, mientras lo espera, seguirá sumando "likes" a costa de un desgaste personal muy alejado de la figura a la que representa.