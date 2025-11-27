Esto es lo que opina el alcalde de Elche sobre Pérez Llorca como candidato al frente de la Generalitat

"Será el primer candidato, y espero que president de la Generalitat abonado al Elche Club de Fútbol", Con estas palabras el alcalde, Pablo Ruz, se congratulaba este jueves a preguntas de los periodistas de que Juanfran Pérez Llorca pueda ser el relevo de Carlos Mazón al frente del Consell. Mientras se celebraba en Las Corts el pleno de investidura esta mañana, el primer edil señaló que la anécdota de su vinculación al club franjiverde da buena cuenta de su nivel de implicación y conocimiento acerca de la ciudad. Ruz señaló que tiene una "relación extraordinaria" con el candidato desde hace muchos años, al haber sido coordinador general del PP y secretario general.

"Compromiso total"

Preguntado sobre si se mantendrán los proyectos encaminados para Elche, el regidor manifestó que "su conocimiento y su compromiso con Elche va a ser absolutamente intacto con respecto al anterior (en referencia a Mazón). Relató que en el equipo de gobierno tienen esperanzas en el dirigente popular y que están "contentos y satisfechos" porque ven que puedan tener una vía fácil de comunicación con el futuro jefe del Consell.

Proyectos

Ruz recordó que el proyecto de la Ronda Sur ya está adjudicado previo a la licitación de las obras y que hay una consignación inicial de 200.000 euros para la rehabilitación de Las Clarisas, además de otros proyectos en marcha como la depuradora de Algorós o los trámites para levantar las 45 nuevas viviendas en San Antón.

Pérez Llorca necesitará articular una mayoría absoluta, situada en 50 votos, para la que Vox es imprescindible. Llorca durante su discurso ha cubierto las exigencias de Vox y enmendó el trato de Mazón a las víctimas. Prometió pedir perdón a las familias de fallecidos en la dana si es investido y entre otras cuestiones cargó contra el Pacto Verde y las políticas migratorias del Gobierno central como pedían los de Abascal.