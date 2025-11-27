Sociedad
Antiguos alumnos del instituto La Asunción de Elche se reencuentran en Puçol
La promoción del COU del curso 1974-75 comparte cultura y convivencia en una visita guiada al museo reconocido por la Unesco
Un grupo de exalumnos del Instituto Nacional de Enseñanza Media (INEM) La Asunción de Nuestra Señora volvió a reunirse para celebrar una jornada cultural y de convivencia en Elche. Los antiguos estudiantes, que cursaron el COU en el curso 1974-75, eligieron como escenario del reencuentro el Museo Escolar de Puçol, un espacio de referencia por su proyecto pedagógico, reconocido por la Unesco. La cita permitió combinar memoria, cultura y amistad en un ambiente marcado por la nostalgia y el interés por el patrimonio etnográfico del municipio.
Reencuentro de una promoción histórica
El encuentro reunió a antiguos alumnos que compartieron aulas hace cinco décadas y que mantienen vivo el vínculo creado durante su etapa educativa en el INEM La Asunción. La iniciativa partió del propio grupo de exestudiantes, con el objetivo de revivir experiencias comunes y reforzar los lazos personales a través de una actividad cultural compartida.
Visita guiada al Museo de Puçol
Durante la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad el Museo de Puçol y su proyecto pedagógico, uno de los más singulares de la Comunidad Valenciana. El director del centro, Rafael Martínez, actuó como anfitrión y condujo la visita, ofreciendo explicaciones detalladas y amenas sobre el rico patrimonio que alberga el museo, así como sobre su valor educativo y social.
El recorrido permitió a los asistentes acercarse a las tradiciones, oficios y formas de vida que forman parte de la historia local, en un espacio que destaca precisamente por su vocación pedagógica y su implicación con la comunidad.
Comida para cerrar la jornada
Tras la visita cultural, la jornada concluyó con una comida de hermandad, que sirvió como broche final al reencuentro. Este momento permitió a los antiguos alumnos prolongar la convivencia, intercambiar recuerdos y poner al día sus trayectorias personales y profesionales, reforzando el espíritu de camaradería que marcó su etapa como estudiantes.
