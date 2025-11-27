Elche revalida su título de ciudad educadora dándole voz a los niños: "Queremos que se nos tenga en cuenta"

“Somos parte importante de la ciudad, tenemos ideas, sueños y ganas de mejorar nuestro barrio y ciudad”. A través de este contundente mensaje leído en voz alta ante decenas de vecinos, alumnos de tercero del CEIP Luis Vives de Elche tuvieron la responsabilidad este jueves de transmitir el sentir general que tienen los niños y niñas de Elche. Con motivo del Día Internacional de la Ciudad Educadora, que se conmemora el 30 de noviembre, el Ayuntamiento revalidó por tercer año su adhesión a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), organización sin ánimo de lucro formada por gobiernos locales de todo el mundo que desde 1994 promueven el intercambio de ideas, reflexiones y buenas prácticas.

El Ejecutivo local de PP y Vox eligió el pulmón urbano de la ciudad para celebrar desde la Plaça de Baix un emotivo encuentro que destacó por la multitud de escolares. Bajo el lema “La participación de la infancia en la Ciudad Educadora ”los menores leyeron un manifiesto que puso de relieve la importancia de que vayan de la mano tanto la familia como el profesorado, el vecindario y la propia Administración.

Alumnos del colegio Candalix durante su interpretación este jueves en Elche / J.R.Esquinas

"Participar no es sólo hablar"

Los estudiantes reivindicaron que se les tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones "que nos afectan, porque participar no es sólo hablar, también es ayudar, proponer y cuidas lo que es de todos y todas”. Precisamente esta misma semana el informe Mira Infancia que el Ayuntamiento encargó a la UMH detectaba que los menores demandaban más espacios de decisión, de ahí que el equipo de gobierno esté barajando crear un Consejo de la Infancia para escuchar de primera mano las demandas de los residentes más jóvenes.

Por otro lado, en la lectura manifestaron que quieren una ciudad "segura, limpia y con espacios para jugar y aprender; que todas las personas se respeten y se ayuden sin importar cómo sean". Al hilo, elevaron que quieren participar en proyectos que hagan que Elche sea cada día mejor "y soñamos con una ciudad donde podamos vivir felices y cuidar el planeta”.

El acto sirvió también para rendir homenaje al colegio de Pusol, el número 49, que este 2025 recibió por parte del alcalde, Pablo Ruz, la distinción de sello Ciudad Educadora. El reconocimiento lo recogieron la directora del centro, Isabel Picó, y el director del Museo Escolar, Rafa Martínez, quien aprovechó para recordar a todas las promociones que han pasado a lo largo de las décadas por las aulas de la pedanía: "El premio es compartido con ellos y con quienes han empujado la actividad que realizamos", destacó.

Un momento de la lectura del manifiesto por parte de una alumna del CEIP Luis Vives de Elche / J.R.Esquinas

Ruz, por su parte, se dirigió a los menores presentes para evidenciar que una parte de ellos el día de mañana también serán profesores "y tendréis el deber de educar a las futuras generaciones al igual que han hecho con vosotros”, destacó. El broche a esta emotiva cita lo puso el coro del Colegio Candalix, que interpretó la canción ‘Deja encendida una luz’ bajo la dirección del tenor y cantor del Misteri d'Elx José Manuel Guinot.

500 ciudades

En la actualidad pertenecen a la AICE más de 500 ciudades de 35 países con el objetivo común de conseguir que la ciudad asuma su función educadora y de acercamiento a los ciudadanos. El nexo de unión entre ellas se encuentra en la Carta de Ciudades Educadoras que constituye la hoja de ruta para construir ciudades que educan a lo largo de la vida, amigables, accesibles, dinámicas, sostenibles, saludables, inclusivas, participativas, justas y creativas.