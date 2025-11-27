Medio Ambiente
Crevillent aporta medio millar de registros a la Biomaratón de Otoño 2025
La iniciativa ciudadana liderada por la agrupación ecologista El Campanà documenta 259 especies principalmente en El Hondo y la Sierra
La Biomaratón de Otoño 2025 ha concluido en Crevillent con un balance destacado de 521 observaciones de 259 especies distintas, gracias al proyecto impulsado por la Colla ecologista-cultural El Campanà – Ecologistas en Acción. La iniciativa se desarrolló durante el fin de semana del 14 al 16 de noviembre y formó parte de esta acción de ciencia ciudadana a escala peninsular, que a falta de confirmación oficial ha superado las 14.000 observaciones, con 3.544 especies registradas y la participación de 1.541 personas en distintos puntos de la Península Ibérica y sus islas.
La actividad en Crevillent se enmarcó, además, en la celebración del 20 aniversario del colectivo organizador, que acompañó la Biomaratón con una conferencia de la antropóloga y activista Yayo Herrero y la exposición «Insectos, amigos invisibles», instalada en el Centre Jove.
Un fin de semana de ciencia ciudadana
El sábado concentró las principales actividades del proyecto local. La VI Ruta Biomaratón llevó por primera vez a los participantes al Parque Natural de El Hondo, una experiencia inédita en esta iniciativa. Cerca de treinta personas, con perfiles tanto aficionados como expertos, recorrieron el humedal para observar fauna y flora adaptadas a los ambientes de aiguamoll y saladar.
Por la tarde y noche, el grupo se desplazó al paraje del Terròs, en el camino hacia Els Anouers, junto al barranco de Sant Gaietà, donde se celebró la primera ruta nocturna organizada en una Biomaratón en Crevillent. Unas veinte personas participaron en esta actividad, guiada por Juanjo Guerrero y Maite Mojica, quienes actuaron como anfitriones en ambas salidas y mostraron cajas de luz y trampas para insectos nocturnos.
Resultados y reparto por especies
Hasta el domingo 23 de noviembre permaneció abierto el plazo para subir las observaciones a la plataforma iNaturalist. En total, los 11 participantes del proyecto local registraron 521 observaciones, de las que cerca del 50 % ya cuentan con Grau de recerca, requisito para su incorporación a la base de datos internacional "Gbif".
Por grupos, los insectos lideran por primera vez el recuento, con 105 especies (40,7 %), seguidos de las plantas, con 91 especies (35,27 %). A mayor distancia aparecen las aves (25 especies), arácnidos (15), hongos (7) y moluscos (6). Cierran el listado mamíferos, reptiles y anfibios, con una especie cada uno, además del grupo denominado «otras animales», con seis registros.
Hallazgos singulares y lepidópteros
Entre las observaciones más llamativas en El Hondo figura una cigüeña negra (Ciconia nigra), poco frecuente en el sur de Alicante, así como el saltamontes Dericorys carthagonovae, catalogado como Vulnerable en el Libro Rojo de los invertebrados de España. También se documentó la reproducción del pixavins nervats (Sympetrum fonscolombii).
Durante la noche destacaron numerosas orugas de Charaxes jasius, la presencia de Lycosa hispanica, un sapo corredor (Epidalea calamita) y ejemplares del isópodo endémico Porcellio succinctus.
El biólogo Juanjo Guerrero, experto en lepidópteros nocturnos, contabilizó 105 especies de mariposas nocturnas, algunas de distribución restringida al sureste ibérico, como Anarta affinis o Eremopola lenis. También subrayó la presencia de Danaus chrysippus y de especies en expansión como Mythimna languida, así como nuevas citas para la sierra de Crevillent, entre ellas Larentia malvata, que amplía el catálogo existente desde 2010.
