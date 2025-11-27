Rosa María Bayarri: «El miedo a que se repita una dana se está cronificando»

¿En qué consiste la respuesta coordinada a medio y largo plazo ante las catástrofes?

En la creación de unas comunidades de aprendizaje, unas unidades en las que nos hemos unido entidades de distintos territorios que han sufrido catástrofes. Hablamos de del terremoto de Lorca; de la erupción volcánica de La Palma; de la dana... La pretensión es crear grupos de apoyo en el propio terreno, especialmente dirigidos a colectivos vulnerables como mayores, infancia y mujeres.

¿Cómo se articula ese trabajo sobre el terreno de la dana?

Contamos de manera muy importante con el apoyo de la Fundación L’Horta Sud, que está presente en el terreno y que actúa como enlace entre entidades. Esa unión es clave, porque permite coordinar esfuerzos y garantizar que el acompañamiento llegue de forma real y efectiva.

Desde su experiencia, ¿qué papel juega el apoyo entre iguales en estos procesos?

Tiene una importancia inmensa. El apoyo entre personas afectadas es fundamental. Como el fortalecimiento de redes comunitarias. Compartir experiencias, sentirse acompañado y entender que le ha sucedido a otras personas ayuda mucho. No podemos centrarnos únicamente en atender los problemas psicológicos de la inmediatez. Hay que ir al medio y largo plazo también.

¿Qué tipo de problemas se están detectando ahora?

Hemos detectado no solo un empeoramiento en personas que ya tenían un problema de salud mental previo, sino también la aparición de nuevos trastornos. Por ejemplo, se han observado casos de miedos que se están cronificando, como el temor a que se repitan situaciones similares cada vez que llueve.

Mesa redonda sobre el impacto en la salud mental de la dana, celebrada en el Parque Científico de la UMH de Elche / Áxel Álvarez

En la emergencia, la prioridad es atender el shock, pero ¿qué ocurre después de un año?

En el momento inmediato lo prioritario es atender el duelo, el impacto de perderlo todo. Sin embargo, después de un año empiezan a aflorar de manera más clara las consecuencias psicológica de medio y largo plazo. Ahora observamos ansiedad producida por el miedo y por situaciones que se repiten en la cabeza de los afectados. Ansiedad continuada que suele derivar en problemas depresivos, por lo que hay que estar muy atentos. También al contexto social: la situación laboral, las posibilidades de desarrollo, los comercios que han cerrado… Todo ese caldo de cultivo social puede empeorar seriamente la salud mental de la población afectada.

¿Qué consejo daría?

Primero, que soliciten ayuda profesional. Pero también es muy importante socializar el problema, no vivirlo en soledad. Acudir a entidades sociales. Cualquier actividad que sea comunitaria y que permita sostener la recuperación en grupo es enormemente beneficiosa para la salud mental.