Elche elige a siete premiados con la Medalla de Plata del Bimil·lenari

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha dado a conocer este jueves, al término de la junta de gobierno, las personas e instituciones que han sido merecedores de la concesión de las Medallas de Plata del Bimil·lenari, que se entregarán en una gala el próximo 6 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la Constitución Española, que cumple 47 años. En esta ocasión son siete los premiados, una cifra que varía en función de la decisión que adopte el ejecutivo local.

Francisco González Maciá / Linkedin

Los reconocidos son la Fundación CIEN (Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas), la Real Orden de la Dama, CEU-Cardenal Herrera, el personal de las Escuelas Infantiles Municipales, la Asociación de Familias Numerosas (ASAFAN), el entrenador del Atticgo Elche, Joaquín Rocamora, y al codirector de la Cátedra de Discapacidad de la UMH, Francisco González Maciá, órgano que dirige el asesor de Alcaldía, Antonio Luis Martínez-Pujalte. El acto tendrá lugar el 6 de diciembre, a partir de las 11 horas, en el Gran Teatro.

Actividad en la Escuela Infantil Don Honorio / Antonio Amorós

"Es una manera de reconocer a entidades, instituciones y personas que siguen trabajando y han trabajado y que proponen cosas buenas para Elche", resumió el regidor. De la Fundación CIEN destacó su esfuerzo en la investigación de las enfermedades neurodegenerativas. Precisamente Elche acogió el pasado septiembre su congreso, con presencia de la Reina emérita Doña Sofía. "Esta fundación, que tiene sede en Madrid, está trabajando para buscar soluciones, no solamente terapias, sino soluciones clínicas para las patologías relacionadas con esas enfermedades, sobre todo básicamente el Alzheimer. Su gerente María Ángeles (Pérez) es una mujer extraordinaria que tiene un cariño especial por Elche y es una fundación en la que trabaja el ilicitano Pascual Sánchez, también un miembro destacadísimo de esta entidad y que tanto bien hace desde la ciencia para el estudio".

Inauguración del Congreso sobre Enfermedades Neurodegenerativas en Elche / Alex Domínguez

De la Orden de la Dama destacó que es "una institución que no tenía la medalla", que nació a raíz de la visita del busto, en 1965. "Este reconocimiento viene también a consolidar a la propia institución" en su labor de fomento de la identidad de los ilicitanos respecto a la Dama y por su contribución a la conservación de la memoria colectiva, de las tradiciones y de la promoción de la imagen de la ciudad ante el mundo.

El IV Congreso de Familias Numerosas celebrado en Elche / Matías Segarra

Universidad

El regidor destacó también al CEU-Cardenal Herrera, "gracias a cuya inversión y compromiso, la ciudad está en un momento muy especial en materia universitaria. Muy pronto vamos a inaugurar el espacio universitario de la calle de la calle Trinquet, en el antiguo Capitolio y más cosas que vendrán y más inversiones que están buscando para convertir a Elche en su gran ciudad campus universitario. Esta universidad privada está teniendo también tantas oportunidades y dando tantos beneficios económicos a la ciudad". Y quiso explicar los motivos de dárselo a las Escuelas Infantiles Municipales, "son una institución educativa y un modelo desde el año 79, cuando empezaron a andar. En estos momentos son cinco, Don Julio, Don Crispín, Don Honorio, Els Xiquets y Rosa Fernández. "Son una de las grandes cosas buenas que este ayuntamiento ha hecho. Es una manera de reconocer a las que están y a las que fueron, que también es importante", refiriéndose a las educadoras.

Paco Huertas y Mari Carmen Pérez escoltan a la nueva Dama Viviende de Elche, Daniela Díaz, el día de su proclamación, el 25 de junio / Matías Segarra

Familias numerosas

También será galardonada ASAFAN, la Asociación de Familias Numerosas, que, según explicó el regidor, "también hace una labor crucial ayudando a las familias". Según el reconocimiento, "apoya y acompaña cada día a familias numerosas a través de actividades tales como jornadas de convivencia, talleres, acciones de sensibilización social y atención a las familias que lo precisen acerca de trámites administrativos u otros servicios en colaboración con el Ayuntamiento. “Implantada y con sede en Elche desde hace ya muchos años, es justo reconocer de manera institucional la importancia social de la actividad de ASAFAN, orientada a mejorar la calidad de vida de las personas y las familias”.

Apertura del curso en el CEU / Matías Segarra / MATIAS SEGARRA

Por último, al ilicitano Francisco González, codirector de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de la Universidad Miguel Hernández Tempe APSA, "un hombre bueno que trabaja con su vida y con su alma por la discapacidad. Gracias a su labor muchas personas pueden tener esperanza".

Joaquín Rocamora, santo y seña del equipo de balonmano Atticgo / XAVIER SOLANAS

Deporte

Por último, el galardón también es para el entrenador de balonmano de Atticgo Elche, que compite en la máxima categoría de balonmano femenino en España. "Él es el artífice de una gran transformación del equipo en los últimos años, que se ha traducido en grandes resultados, como el logro de la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Copa Europea EHF. "Uno de los responsables de los éxitos de estas guerreras que han llevado el nombre de Elche por todo el mundo y nos hacen sentir tan orgullosos”.