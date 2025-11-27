Universidad Miguel Hernández
Exoesqueletos, robots y realidad virtual para rehabilitación neurológica: la avanzada oferta de la clínica de una spin-off de la UMH
NeuroVital abre en el Parque Científico un centro de atención intensiva a pacientes que han sufrido ictus, daño cerebral adquirido, lesión medular, enfermedades neurodegenerativas, esclerosis múltiple, tumores cerebrales, ataxias u otras patologías del sistema nervioso
El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha acogido este miércoles la inauguración de una clínica de rehabilitación neurológica avanzada en el edificio Quorum III del campus de Elche. El nuevo centro, impulsado por la spin-off NeuroVital, está especializado en el tratamiento intensivo de pacientes con daño neurológico y convierte a la provincia de Alicante en referente al integrar robótica clínica, exoesqueletos y realidad virtual en un entorno universitario de innovación.
Se trata, según sus promotores, de un centro de rehabilitación único en la provincia, equipado con robots y exoesqueletos para miembros superiores e inferiores, además de entornos terapéuticos de realidad virtual, orientados a acelerar la recuperación funcional de los pacientes y favorecer su autonomía personal.
Rehabilitación neurológica de alta intensidad
La clínica ofrece programas intensivos, individualizados y multidisciplinares dirigidos a personas que han sufrido ictus, daño cerebral adquirido, lesión medular, enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, esclerosis múltiple, tumores cerebrales, ataxias u otras patologías del sistema nervioso. El objetivo es estimular la neuroplasticidad mediante tratamientos avanzados y tecnología puntera.
Entre sus principales recursos destaca el exoesqueleto robótico de marcha, un andador biónico exclusivo para neurorehabilitación que guía las piernas del paciente reproduciendo movimientos correctos. Este entrenamiento está indicado para secuelas de ictus, lesiones medulares, esclerosis múltiple y otras patologías neurológicas, con el fin de acelerar la recuperación de la independencia y mejorar la seguridad al caminar.
Robótica y realidad virtual terapéutica
El centro incorpora también realidad virtual inmersiva, transformando la terapia tradicional en una experiencia lúdica y estimulante. Mediante gafas de realidad virtual y grandes pantallas, los pacientes trabajan en un entorno seguro el equilibrio, la coordinación y diversas funciones cognitivas.
A ello se suma el exoesqueleto de brazos y manos, un dispositivo de robótica avanzada que facilita la repetición y el soporte necesarios para reactivar la motricidad. El sistema guía y calibra los movimientos, permitiendo un entrenamiento intensivo y seguro, con el objetivo de restablecer la coordinación y la fuerza para las actividades de la vida diaria. La combinación de tecnología y terapia manual experta permite obtener resultados superiores en menos tiempo.
Un servicio integral en Elche
NeuroVital ofrece un servicio integral de rehabilitación en Elche y Alicante, tanto en clínica como a domicilio, que incluye fisioterapia neurológica, terapia ocupacional, logopedia, fisioterapia traumatológica y ortopédica, neuropsicología y talleres grupales.
El abanico de patologías tratadas abarca accidente cerebrovascular (ictus), esclerosis múltiple, traumatismo craneoencefálico, Parkinson, parálisis cerebral, lesión medular, neuropatías periféricas, síndrome de Guillain-Barré, ataxias cerebelosas, esclerosis lateral amiotrófica (ELA), distrofias musculares y disfunciones vestibulares.
Según exponen sus fundadores, el funcionamiento del centro se basa en una evaluación inicial exhaustiva, el diseño de un protocolo individualizado con objetivos a corto y largo plazo, un tratamiento intensivo y una reevaluación final junto al paciente y su familia para valorar progresos y, si procede, el alta clínica. Con esta apertura, el Parque Científico de la UMH refuerza su papel como ecosistema de innovación aplicada a la salud.
