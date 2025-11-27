La Feria del Corredor toma Elche y anticipa la llegada de miles de corredores a Alicante: guía práctica para los 4.300 inscritos

Elche inaugura el fin de semana deportivo con la apertura de la Feria del Corredor, instalada en el Hort del Xocolater y diseñada como punto de encuentro, información práctica y logística previa para los participantes de la I Maratón Internacional Elche-Alicante. Miles de corredores y vecinos pasarán por este espacio el viernes y el sábado, convirtiéndolo en el lugar donde realmente empieza la actividad antes de que el pelotón tome la salida el domingo y donde también se exhibirá el coche oficial de la carrera presentado esta misma semana.

Horarios y recomendación de afluencia

La feria abrirá este viernes de 17 a 20 horas y el sábado en horario ininterrumpido de 10 a 20 horas. La organización prevé picos de afluencia a última hora de la tarde del viernes y a mediodía el sábado, por lo que aconseja acudir con antelación para evitar esperas. El recinto se ha distribuido en carpas diferenciadas que permiten recoger el dorsal de forma ágil y consultar toda la información necesaria para participar en la carrera.

El recorrido de la I Maratón Internacional Elche-Alicante. / INFORMACIÓN

El punto clave para retirar los dorsales de la I Maratón Internacional Elche-Alicante

Los 4.300 corredores inscritos están obligados a pasar por la feria para recoger su dorsal, el chip de cronometraje y la bolsa del corredor. Este trámite ocupa la parte central del recinto, con personal que comprobará que cada participante recibe el sobre correcto, ya que los sobres incluyen también la ficha con los datos de inscripción y los imperdibles para fijar la numeración. La organización subraya la importancia de revisar números y datos en el momento de la entrega. Aunque el proceso es rápido, se recomienda llevar preparado el justificante de inscripción.

Además de los trámites deportivos, la feria actúa como centro de información para vecinos y acompañantes. En varias carpas se exhiben los planos completos del recorrido, los horarios aproximados de paso de los corredores y todas las calles que sufrirán cortes de tráfico o restricciones durante el domingo. Esto permite planificar desplazamientos con antelación tanto en Elche como en Alicante, que mantendrá avisos puerta a puerta en los portales afectados.

Expositores de nutrición, ropa técnica y tecnología deportiva

La feria incorpora una zona comercial con productos seleccionados para corredores de larga distancia. Hay stands de nutrición deportiva, geles energéticos, bebidas de recuperación, textil técnico, zapatillas de última generación, accesorios de competición, dispositivos de seguimiento y tecnología orientada a la resistencia. Muchos participantes aprovechan este espacio para completar su equipamiento, ajustar el plan nutricional o comprar repuestos para el día de la carrera.

El funcionamiento fluido de la feria es posible gracias al trabajo previo de los 350 voluntarios de la prueba. En la sede del Club Atlético Montemar, en La Albufereta, llevan toda la semana preparando sobres individualizados con dorsales, chips y documentación. Su labor garantiza que la entrega se realice sin incidencias y que cada visitante encuentre un recorrido claro dentro del recinto. La feria es, en muchos casos, el primer contacto directo entre el corredor y la organización y permite consultar detalles importantes de la prueba, como la presencia de ocho puntos de avituallamiento y otros tantos de animación a lo largo del recorrido, por lo que el buen funcionamiento del espacio es clave para la experiencia del fin de semana.

Hiskel Tewelde, atleta eritreo que participará en la maratón Elche-Alicante / INFORMACIÓN

Ambiente internacional y llegada de los atletas africanos

El ambiente de la feria estará marcado también por la llegada de los corredores africanos que participarán en la prueba, entre ellos el eritreo Hiskel Tewelde, poseedor de una marca de 2h 04m 35s. Muchos aficionados visitan la feria precisamente para coincidir con estos atletas, intercambiar impresiones o fotografiarse con ellos. Aunque la competición es el domingo, el clima previo se respira en el Hort del Xocolater, donde es habitual ver a deportistas de élite mezclarse con corredores populares y familias.

Durante dos días, el Hort del Xocolater será el centro neurálgico de un fin de semana que movilizará a miles de personas entre Elche y Alicante. La feria no es un trámite, sino un espacio útil donde se obtiene información práctica, se compra material deportivo, se resuelven dudas logísticas y se disfruta de un ambiente que anticipa la jornada del domingo. La prueba aún no ha empezado, pero el movimiento ya ha comenzado aquí: entre carpas, dorsales y vecinos que quieren saber cómo se prepara la ciudad para una cita que unirá a dos municipios en un recorrido prácticamente llano, con su punto más elevado en los 80 metros de Elche y un trazado que avanza en ligero descenso hasta Ciudad de la Luz antes de entrar en Alicante.