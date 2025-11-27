La Generalitat tiene en Elche proyectos por 34 millones de euros pendientes de pago o de ejecución

Carlos Mazón dejó la presidencia de la Generalitat Valenciana con promesas de ejecución de proyectos y compromisos pendientes de pago con el Ayuntamiento de Elche, caso de subvenciones o programas, por valor de 34 millones de euros, que corresponden a 36 proyectos de muy diverso origen y cifras, según la información facilitada este jueves por el portavoz del grupo socialista, Héctor Díez, quien dijo que más de 19 millones de euros que falta proceden del Plan Edificant, aunque alguno de ellos ni siquiera se ha iniciado. El edil, que vino a cuestionar lo poco que la Generalitat ha ingresado en las arcas municipales de lo previsto para este año, también citó que hay agujeros en la contabilidad municipal por este asunto a falta de seis semanas para concluir el año que proceden de áreas tan dispares como cultura, deportes o políticas activas de empleo. El balance general de derechos y obligaciones económicas del presupuesto de ingresos de 2025 tenía pendiente la semana pasada cantidades de toda índole pendientes de ingresar que sumaban cerca de 13 millones de euros, según los datos que obran en poder de esta redacción. Algunos de ellos, evidentemente, cuando se cumplan los objetivos.

Héctor Díez hizo un balance de deuda el mismo día que las Cortes Valencianas debatían y aprobaban el nombramiento de Juan Francisco Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana para dar cuenta de la cifra de impagos que arrastra la Generalitat con la ciudad, algo que el socialista aseguró que repercute directamente en "peores servicios públicos" para la ciudadanía. Tarde o temprano se pagarán, eso es evidente, pero Díez no encuentra explicación a algunas cifras, como que más de diez millones de euros sean para el mantenimiento de servicios sociales básicos, 300.000 euros para políticas de vivienda y 650.000 euros del Fondo de Cooperación Local, uno de los asuntos más espinosos que tiene ante sí el gobierno que encabeza Pablo Ruz por las discrepancias que tiene con su socio de gobierno (Vox) sobre destinar dinero público a este tipo de causas, lo que es uno de los motivos por los que el presupuesto de Elche para 2026 esté en el aire después de que hace seis semanas se anunciara que iba a ser de 288 millones de euros. La realidad es que ni siquiera estaba ni está cerrado por el contenido de la letra pequeña del mismo, lo que aún se discute. Díez recordó que con el Govern del Botànic (PSOE y Compromís) el dinero para cooperación se ingresaba en dos pagos -el primero de ellos en julio- durante el ejercicio porque se utiliza para proyectos en concreto que no admiten demora, pero que a día de hoy siguen sin abonarse, por lo que exigió avances en este asunto.

Héctor Díez / INFORMACIÓN

Promesas electorales

El concejal añadió que dos cantidades de proyectos emblemáticos para este mandato, que defendían como grandes promesas electorales tanto Carlos Mazón como el alcalde Pablo Ruz, como son la reconversión del centro cultural Clarisas en sede del Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana y la implantación del tranvía, ni siquiera están ingresadas. Se trata de 200.000 y 100.000 euros, respectivamente, cuando el mandato ya ha cruzado el meridiano sin grandes avances, pese a lo cual el regidor volvió a defender con vehemencia en la última sesión plenaria que eran proyectos en marcha.

Plan Edificant, promesas sin ejecutar y deudas suman 19 millones El presupuesto de Elche para 2025 incluía ingresos por 19 millones de euros que tenía que proceder de la ejecución de hasta seis proyectos y 14 partidas distintas que figuran en el Plan Edificant, diseñado para la construcción de instalaciones educativas, aunque algunos de ellos ni siquiera han comenzado, aunque existía la previsión de hacerlo en 2025. El caso más sangrante posiblemente sea la construcción del Conservatorio de Música, para el cual hay 5,6 millones de euros. Otros 5,7 millones de euros son la previsión de la construcción del CEIP número 37, hay algo más de un millón para el CEIP Rodolfo Tomás y Samper; 2,8 millones para el Virgen de la Luz (de los que se han abonado 248.000 euros), 450.000 euros para la Escuela de Idiomas o 200.000 euros para el CEIP López Orozco (de los que se han pagado 45.000 euros).

Una escuela taller en Elche, uno de los proyectos que subvenciona la Generalitat / Jose Navarro

Objetivos y compromisos

Por lo que respecta a esos 13 millones de euros de deuda de 2025, es evidente que una buena parte se pagarán al cumplir objetivos o compromisos, pero llama la atención que se trate de una cantidad tan elevada, máxime cuando hay conceptos, como los 10,3 millones de euros que se corresponden a la gestión de la atención primaria en Servicios Sociales, que es una competencia de la Generalitat, cuyo coste está asumiendo el Ayuntamiento. Hay 630.000 euros pendientes de cobra del Fondo de Cooperación, otros 711.000 euros de las Escuelas Infantiles (del que sí se ha pagado algo más de un millón de euros), 500.000 euros del Programa Concilia, 200.000 euros del Patronato del Palmeral, que este fin de semana conmemora el 25 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 120.000 euros para prevención de las drogodependencias, 670.000 euros para programas de empleo como T'Avalem y Empace, 690.000 euros para el taller de empleo o 250.000 euros para el programa Talento Joven o Xarxa Jove.

El portavoz socialista se preguntó "qué hay de las subvenciones en curso" y "de los talleres de empleo en marcha y que el Consell no ha pagado un solo céntimo de su ejecución", y resumió que esto "se corresponde con una mala gestión" y con una administración autonómica ausente “en el trabajo conjunto con los ayuntamientos". Héctor Díez exigió el pago de la deuda a la Generalitat y "que cumpla con los compromisos en materia de infraestructuras”.