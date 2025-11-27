Teresa Marín: «La dana desbordó todo lo que sabíamos sobre emergencias»

¿Por qué es tan determinante el momento inicial en una catástrofe como la dana de Valencia?

En las primeras 72 horas es fundamental aplicar los primeros auxilios psicológicos, diseñados para aliviar el sufrimiento, contribuir a la estabilización física y prevenir que el impacto psicológico o el duelo se cronifiquen.

¿Qué aportan exactamente los primeros auxilios psicológicos?

Ayudan a la persona a sentirse acompañada cuando sus mecanismos de control han desaparecido. Son sucesos que desbordan completamente, por lo que es clave que la población no se sienta abandonada ni desprotegida.

¿Está demostrado que mejora la recuperación?

Sí, las personas que reciben primeros auxilios psicológicos se recuperan mejor. El problema es que aquí no hablamos de un único evento traumático, sino de varios encadenados: la llegada del agua, la imposibilidad de salir, la falta de contacto con familiares y, días después, la incertidumbre sobre algunos seres queridos. Todo lo conocido sobre intervención en emergencias se vio desbordado.

Jornadas sobre el impacto de la dana en cuerpo y mente organizadas por el Parque Científico de la UMH de Elche / Áxel Álvarez

¿Eso implicó cambiar la forma de intervenir sobre la marcha?

Totalmente. Aunque los primeros auxilios psicológicos se aplican antes de las 72 horas, aquí hubo que hacerlo en distintos momentos: con la llegada del agua, al encontrar cuerpos o tras días sin noticias. No estábamos preparados para algo así.

¿Cómo vivió la situación sobre el terreno?

Con mucha frustración. La magnitud del incidente no era esperable, pero la respuesta tampoco estuvo a la altura. La descoordinación fue generalizada. Se trabajó de forma totalmente descoordinada entre los equipos intervinientes. En otras catástrofes se analizaron después los aciertos y errores, pero aquí no ocurrió. Intervenimos y regresamos sin esa reflexión posterior. Quedó sin respuesta una pregunta clave: quién dio soporte psicológico a las personas que encontraron cuerpos días después.

¿Qué papel tuvo la población?

La población se organizó como pudo para sobrevivir, algo propio del ser humano. Pero no debería recaer todo en ella; con una intervención rápida del Ejército por ejemplo, muchas tareas se habrían resuelto antes. Y si no se resuelve lo físico, lo psicológico queda en segundo plano. Tenemos una población muy dañada a nivel mental, con miedos, ataques de pánico y niños aterrados ante la lluvia. La resiliencia es difícil si no se trabaja desde el inicio.

¿Y el sentir de los profesionales de emergencias?

El descontento es total. Existe una profunda frustración por no haber podido actuar cómo se debía, y eso sigue pasando factura a la salud mental.