Un modelo matemático de la UMH de Elche fija "Dos Europas" en sostenibilidad: ¿En cuál está España?

La Unión Europea progresa hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a ritmos muy distintos según el territorio. Mientras los países del norte y centro del continente encabezan el avance, el sur y el este registran resultados más discretos. Esta es la principal conclusión de un estudio internacional coliderado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), la Universidad de Ciencias Económicas de Wrocław (Polonia) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), publicado en la revista científica Expert Systems with Applications. El trabajo propone un modelo matemático más preciso para analizar la eficiencia real con la que cada Estado miembro utiliza sus recursos para cumplir los ODS.

Un modelo que mide la eficiencia real

La investigación ha sido codirigida por los profesores del Instituto Centro de Investigación Operativa (CIO) de la UMH Juan Aparicio y Juan Francisco Monge, con el objetivo de perfeccionar los sistemas tradicionales de evaluación. “Nuestro modelo ofrece una radiografía más realista del progreso europeo, porque no solo indica quién está más cerca de cumplir los ODS, sino que incorpora los recursos de partida de cada país; así ofrece pistas sobre si se están aprovechando sus fortalezas”, explica Aparicio, primer autor del estudio.

Para minimizar errores de comparación entre países con realidades muy distintas, el equipo utiliza el denominado enfoque del “beneficio de la duda”, que permite que los propios datos asignen el peso a cada indicador, en lugar de imponer ponderaciones externas. Este planteamiento resulta clave cuando se manejan decenas de variables interconectadas, como pobreza, educación, energía o igualdad de género.

La complejidad de analizar los ODS

“El reto es especialmente evidente en Europa”, explica el experto, “donde el marco común de políticas —como la Ley Europea del Clima— permite analizar países con niveles de desarrollo económico similares, pero manejando una cantidad enorme de información”. En concreto, los 17 ODS se evalúan mediante 102 indicadores, 34 de ellos compartidos entre varios objetivos, y con datos incompletos en algunos países. Por este motivo, el análisis se ha centrado en 2019, el último año con información suficiente para la mayoría de variables.

Para superar la conocida “maldición de la dimensionalidad”, que reduce la precisión estadística cuando el volumen de datos es excesivo, los investigadores han desarrollado una versión mejorada del análisis envolvente de datos (DEA). El nuevo método, denominado Ensemble-DEA, divide el problema en miles de submodelos manejables y combina después sus resultados.

Dos Europas frente a la sostenibilidad

Este proceso incorpora técnicas de remuestreo bootstrap para reforzar la fiabilidad de los cálculos. “Simplificándolo mucho, sería el equivalente a medir algo muchas veces con metros distintos para asegurarnos de que el valor final es el correcto”, señala Juan F. Monge, coautor del estudio. El resultado es una evaluación más estable y justa entre países de distinto tamaño y nivel de desarrollo.

Los datos confirman un patrón territorial claro: Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos y Luxemburgo lideran la eficiencia hacia los ODS, frente a varios países del este europeo, con mayores dificultades en igualdad de género, innovación y sostenibilidad ambiental. España ocupa el puesto 20 de 27, en línea con otros análisis socioeconómicos. El estudio constata dos grandes brechas en la UE: norte-sur y oeste-este.

Mapa donde se reflejan las distintas velocidades a las que navegan en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad los países de la UE / INFORMACIÓN

En la investigación han participado también Magdalena Kapelko (Universidad de Ciencias Económicas de Wrocław) y José L. Zofío, profesor de la UAM y de la Universidad Erasmo de Róterdam. El trabajo ha contado con financiación del Centro de Investigación Nacional de Polonia (proyecto nº 2023/49/B/HS4/02991) y apoyo del Centro de Redes y Supercomputación de Breslavia.