El Museo del Agua de Elche abre a colegios e institutos y está en el aire cómo se gestionarán las visitas a partir de diciembre

En más de una ocasión el alcalde de Elche, Pablo Ruz, recalcó este jueves que a lo largo de los 326 kilómetros de extensión del término municipal no hay ni un solo manantial de agua y que gracias al ingenio de las civilizaciones que han ido habitando la ciudad se formó un sistema de canalizaciones que hoy riegan la red de huertos históricos que conforman el Palmeral, declarado Patrimonio de la Humanidad. Precisamente el Ejecutivo local de PP y Vox aprovechó la efeméride de los 25 años de la declaración de la Unesco para poner en valor los recursos hídricos y el patrimonio hidráulico con la inauguración del Museo del Agua.

Ruz declaró que desde hace más de 15 años se venía reivindicando este proyecto en el Molí del Real, que hasta este 2025 no se materializó, teniendo en cuenta que desde hace un lustro las instalaciones estaban cerradas, y en estado de degradación, y previamente se instaló la Asociación de Bellas Artes porque ya el anterior bipartito desechó la opción de emplear el edificio histórico del siglo XVIII, y declarado Bien de Relevancia Local, para este fin de la divulgación del origen del agua en la ciudad de forma permanente.

Tras meses de trabajos de adecuación se abrieron estas salas y al acto institucional no faltaron regantes de Riegos de Levante y agricultores que entre corrillos defendían la importancia de que la ciudad, por fin, tuviera este recurso que será clave para que las nuevas generaciones conozcan de cerca sobre un tema tan esencial y al mismo tiempo complejo de entender. Si bien, quienes no acudieron fueron representantes de la Acequia Mayor, que minutos después manifestaron a este diario su pesar por no haber sido invitados por el Ayuntamiento pese a que sí que han colaborado en el trabajo documental que da forma a esta muestra como responsables del riego tradicional del Palmeral.

Inauguración del Museo del Agua por parte del alcalde, Pablo Ruz, junto a decenas de alumnos del colegio Baix Vinalopó / AXEL ALVAREZ

Inscripciones

Precisamente el museo va a abrir hasta el 20 de diciembre exclusivamente para visitas de escolares e institutos, que se tendrán que inscribir a través de un formulario que se ha habilitado en la página web del Molí del Real. Hasta esa fecha serán guías contratados por la agencia Tarsa quienes ofrecerán las rutas guiadas por el interior aunque todavía está en el aire cómo se gestionará el acceso al público general a partir de esas fechas.

Visitas

El primer edil destacó que todavía se está estudiando la fórmula para que el horario sea aproximado al resto de museos, o que al menos se aseguren las mañanas. Eso sí, de entrada se rechaza la idea de que sea personal municipal el que atienda a los asistentes, aunque "hay que hacer matizaciones", apuntan desde el bipartito. Hasta hace unos meses se hablaba de que durante el primer año las visitas las gestionaría una empresa y después pasarían a ser trabajadores del Ayuntamiento los encargados.

Lo que se pudo ver este 27 de noviembre era a multitud de alumnos del colegio Baix Vinalopó, invitados a la cita inaugural por la cercanía con el museo, celebrando esta nueva excursión. Tan emocionados estaban que después de descubrirse un mosaico con la imagen de la Virgen de la Asunción los escolares se fundieron en abrazos con el regidor, al que le pidieron innumerables autógrafos a escasos metros de unas gradas en las que se han instalado paneles que muestran esquemáticamente cómo han evolucionado las acequias, azarbes y conducciones que han permitido la sostenibilidad de los recursos hídricos a lo largo de los siglos, así como las formas de consumo.

Parque Municipal

Gregorio Alemañ, jefe del Servicio Técnico de Patrimonio Cultural, explicó que esta exposición fija "Elche, Memoria del Agua" abarcará mucho más allá de la extensión del propio inmueble al nutrirse del Parque Municipal a la hora de explicar al público, y como detalle señaló que al final de la visita los usuarios pueden inmortalizar la experiencia escaneando un código Qr que les lleva a las imágenes que capta una cámara en la distancia.

Por su parte la documentalista Anna Álvarez, que también ha trabajado en el contenido de la exposición, señaló que determinar el público objetivo fue clave en el proceso de selección ya que serán escolares, quienes muchas veces desconocen aspectos fundamentales sobre el palmeral de Elche y la gestión del agua; así como turistas, tanto nacionales como internacionales, que quizás nunca han tenido contacto con el concepto de oasis o la importancia del agua en un entorno tan árido.

Además de los datos técnicos, también se ofrece a lo largo de los paneles y los vídeos que se proyectan algunos relatos que conectan al agua con la vida cotidiana de los habitantes de Elche. “El agua ha sido un espacio compartido a lo largo del tiempo, no solo en términos de recursos, sino también como un lugar de encuentro y conexión humana. Hay historias de cómo la gente se bañaba en las acequias, cómo se medía el agua, cómo se cuidaban los molinos, o cómo las mujeres se reunían allí a conversar, compartiendo sus vidas y preocupaciones”, apuntó la profesional.

Paneles junto a uno de los cántaros de agua / AXEL ALVAREZ

Se muestran, por ejemplo cántaros de agua que ha cedido el Museo de Pusol y que representan cómo las mujeres trasladaban el agua hasta las viviendas, o incluso algunas imágenes a tamaño real que mustran por ejemplo cómo era la fuente original de la plaza del Congreso Eucarístico.

Álvarez sostiene que al trabajar con el archivo de la Acequia Mayor se encontró con anécdotas sorprendentes, como el de un molinero que se quejaba de que los niños jugaban en su molino y lo destrozaban, lo que muestra cómo el agua no solo ha sido un recurso, sino un espacio comunitario, cargado de vivencias y relaciones sociales.

Archivos

Al hilo, la documentalista reconoce que han podido disponer más fácilmente de la información gracias a la exposición 'El poder del agua' que se inauguró hace años en el MAHE y que era más extensa. Aún y así, se ha recurrido al archivo municipal, a fondos de la Comunidad de la Acequia Mayor del Pantano desde 1.404, fotografías antiguas (algunas se han animado digitalmente), recortes de prensa y documentos históricos como libros de agua de la época de la expulsión de los moriscos.

El museo ha echado a andar después de una inversión de más de 110.000 euros para actuar por dentro, ya que no se detectó que después de la reforma en la década de los años ochenta por Gaspar Jaén se viera necesario volver a intervenir. Del montante, el grueso (80.000 euros) está cubierto con fondos europeos a través de una subvención del Ministerio de Consumo mientras que Aigües d'Elx aportó 35.000 euros para la adecuación.