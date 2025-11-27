Las redes arden por un problema informático en Santa Pola con la tasa de alcantarillado

Un fallo informático ha borrado parte de las domiciliaciones que vecinos de Santa Pola tenían para que se ejecutase automáticamente el cobro de la tasa de alcantarillado. El Ayuntamiento lleva días tratando de resolver el problema burocrático, teniendo en cuenta que al ser un municipio turístico es elevada la población que asume estas tarifas y hay ciudadanos que tendrán que volver a aportar sus datos.

En vista de que había ciudadanos que habían acudido a las oficinas municipales en busca de explicaciones el concejal de Hacienda, José Pedro Martínez, así como la alcaldesa, Loreto Serrano, publicaron hace días un vídeo explicando por qué se había llegado a esa situación.

Cruce de información

Según el titular de Hacienda, el error se ha producido en el trasvase de los expedientes ya que después de una década la Administración local ha vuelto a asumir el cobro, que hasta ahora estaba externalizado en Hidraqua. El edil explica que se ha cruzado información desde esta empresa y el Consistorio y achaca la pérdida de domiciliaciones a que los técnicos "no han sabido depurar bien" el cambio de una plataforma a la municipal, lo que ha hecho aflorar ciertas quejas vecinales en los propios perfiles institucionales del Ayuntamiento.

Por otra parte, desde el Ejecutivo local explican que el hecho de pasar de que una empresa externalizada gestione el tributo a que sea el propio Consistorio atiende a una petición de los propios técnicos municipales para que la partida formase parte de presupuesto municipal.

Subidas de hasta 3 euros

Si bien, dede el equipo de gobierno explican, además, que se ha tenido que producir un incremento del 10% para revalorizar la tasa conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) porque la cifra no se había actualizado en los últimos años. "Puede parecer una cantidad grande pero son de 1,5 a 3 euros de incremento", recalcó la primera edil para atajar las críticas de quienes ven elevada esta subida que se aplicará de cara a 2026.

Decreto

Así las cosas, hay vecinos que han estado recibiendo cartas en las que se indica que tienen que volver a domiciliar sus cuentas. Ante este lío administrativo el Ayuntamiento ha preparado un decreto para ampliar el plazo de pago voluntario hasta febrero de 2026 y, en todo caso, a quienes no hayan podido pagar no se les va a aplicar recargo alguno durante el año 2026.

Si bien, el cobro de las domiciliaciones activas se hará entre el 1 y el 10 de diciembre, que es cuando los contribuyentes que no hayan recibido el aviso (porque no lo tienen domiciliado o han perdido la domiciliación) podrán comprobar si se les ha cargado el importe o no. En caso de que así sea no tendrían que dar ningún paso más, mientras que a aquellos residentes a los que no se les haya cobrado en el banco, tendrán que hacer el pago directamente en su banco o bien online en el portal del Ayuntamiento.

Pese al problema, desde el equipo de gobierno quieren mandar un mensaje de tranquilidad "porque nadie va a pagar más de lo que toca", explican.