Los cultivadores confirman la caída a 60 toneladas de la producción del dátil de Elche

Cinco semanas después del inicio de la campaña del dátil de Elche se han confirmado los malos augurios sobre cuánto sería la cosecha. Se prevé una caída de un 10 % con respecto a 2024, lo que se debe, según los productores, a las lluvias del pasado mes de octubre, que lejos de ser beneficiosas para el fruto, han ocasionado que la cosecha se vaya a quedar en unas 60 toneladas, explica el presidente de la Asociación de Productores de Dátil de Elche, Miguel Ángel Sánchez, y el sidicato agrario La Unió a través de un comunicado.

Una imagen de la última campaña del dátil en Elche / Matías Segarra

La Unió destaca las propiedades del fruto ilicitano, como el potasio, y desaconseja comprar las importaciones que llegan a los lineales de los supermercados

"La campaña del dátil ha sido floja", resaltan estas fuentes que explican que en octubre se perdió la producción porque las lluvias obligaron a acelerar la recolección para evitar que madurara más rápido de lo deseado. Además, "la humedad posterior aceleró esa reducción de la cosecha", explican. Los cultivadores, en cualquier caso, siguen siendo optimistas de cara al futuro. De hecho, se han plantado 700 nuevas palmeras que harán aumentar la cosecha dentro de unos años. Los esfuerzos en estos momentos se centran también en una nueva variedad tardía, que se denomina Helike, que, esperan, "permitirá romper la estacionalidad y ofrecer dátiles durante más meses del año más allá de la Navidad", que es la principal época de consumo en muchos hogares.

Miguel Ángel Sánchez, presidente de los cultivadores de dátiles de Elche / INFORMACIÓN

Lineales

La Unió Llauradora resalta las propiedades del dátil fresco y natural de Elche, "en contraposición con los que podemos encontrar en los lineales de la distribución de otros países que se pasifican y contienen un elevado contenido de azúcares", explican. ¿Por qué el dátil de Elche es mejor?, según explican las mismas fuentes porque son frescos, "tienen menos azúcares al tener más agua, un sabor más natural y no se le añade nada de azúcar". El sindicato agrario explica que, a día de hoy, "el dátil se trata de un formato fruta que mucha gente ni lo conoce".

UMH: Tres veces más de potasia que un plátano Los estudios de la Universidad Miguel Hernández de Elche destacan además las múltiples propiedades nutricionales que tiene el dátil ilicitano. La fruta permite atrapar el azúcar entre las fibras para que sea mejor absorbido por el organismo, e incluso ofreciendo altos aportes de minerales como el potasio, más del triple por ejemplo con la variedad local Confitera que el plátano que es considerado como la fruta estandarte de este mineral esencial para que el cuerpo funcione normalmente.

Variedades de dátil de Elche en una imagen de un acto en el Hort de Pontos / Matías Segarra / MATIAS SEGARRA

Exportación

En este sentido, Miguel Ángel Sánchez, explica que “los dátiles de Elche son totalmente diferentes a los que podemos encontrar en las tiendas, que son totalmente azucarados. Se trata de un producto fresco que, una vez que lo pruebas, ya no se va a querer otro tipo de dátil". El responsable explicó que es posible encontrarlo a través de distribuidores en toda la Comunidad Valenciana, aunque el fruto ilicitano está presente en toda España a través de 160 establecimientos y cadenas comerciales. Igualmente, está presente en países como Bélgica y Holanda y se espera llegar muy pronto al mercado danés.

En 2024 el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Productores puso en marcha una campaña para difundir las propiedades del fruto y, al mismo tiempo, la características que hacen al dátil ilicitano tan especial.