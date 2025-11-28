Dimove acusa a PP y Vox de censurarles su primera gala solidaria en Elche en apoyo a menores trans

Una gala solidaria para ayudar al colectivo trans desde la infancia que queda en el aire. La asociación en defensa de los derechos LGTBIQ+ Dimove ha acusado este viernes al bipartito de PP y Vox en Elche de censurar "de forma arbitraria e injustificada" la celebración de un evento benéfico previsto para el próximo 14 de diciembre en la Sala Cultural La Llotja.

Según el colectivo, la cancelación se produjo después de que el Ayuntamiento hubiera aprobado el evento, solicitado documentación, revisado los requisitos y remitido incluso el contrato oficial a través de la sede electrónica.

Los hechos, desarrollados en apenas 48 horas, apuntan, según Dimove, a un veto político. Explican que tras una reunión inicial con el técnico de Cultura, la asociación recibió autorización verbal para usar la sala y presentó la solicitud formal el 21 de noviembre. Este pasado martes, Cultura requirió toda la documentación interna necesaria, que la asociación envió ese mismo día. El miércoles, el Ayuntamiento remitió por sede electrónica el contrato de cesión del espacio, lo que evidenciaba que el procedimiento administrativo estaba concluido. Sin embargo, desde la entidad asegura que el jueves el documento desapareció de la sede electrónica sin explicación y el técnico comunicó telefónicamente que la sala “no podía usarse” porque el grupo musical que actuaba el día 13 necesitaba el 14 para desmontar.

Sin embargo, Dimove contactó directamente con dicho grupo, que les confirmó que su desmontaje se realiza íntegramente el mismo día 13 y que no tienen ninguna reserva para el día 14, lo que desmontaría la versión municipal. Si bien, el Ayuntamiento mantuvo la negativa. Preguntado explícitamente si Vox había intervenido para censurar el acto, el técnico respondió únicamente que “no podía decir más”, sin negar la intencionalidad política, lo cual, para Dimove, supone una confirmación implícita del veto.

Movilizaciones

La asociación achaca esta suspensión al clima político "generado por la concejala de Infancia y Familia, Aurora Rodil (Vox), conocida por sus declaraciones tránsfobas, como 'las mujeres trans no son mujeres'”, o comparaciones humillantes que ridiculizan la realidad trans", critican. Precisamente estas declaraciones promovieron diferentes movilizaciones en la ciudad desde e pasado febrero y Dimove ya exigió su dimisión por considerar incompatibles sus declaraciones con la protección institucional de menores trans.

Concentración en Elche el pasado verano por el Día del Orgullo LGTBI / Información

Desde la entidad LGTBI asumen que la la cancelación de este acto solidario con el que se pretendían reunir fondos para el proyecto de campamentos para niñes trans de Chrysallis, un proyecto estatal que acompaña y protege a menores vulnerables, "representa un paso más en la desprotección del colectivo" y entienden que "encaja en un patrón de hostilidad institucional hacia el colectivo". Por otro lado, manifiestan que esta negativa se produce en un momento "sensible" por el aumento continuado de delitos de odio contra las personas trans en España, según datos del Ministerio del Interior, y en el que, según la asociación, la transfobia institucional contribuye a agravar esta situación.

Relaciones rotas

En el seno de la asociación confiesan el enfado y frustración que sienten por esta suspensión y anuncian que, tras esta decisión municipal, romperá toda colaboración con el Ayuntamiento de Elche mientras persista esta actitud. Advierten también de que abandonarán la Mesa LGTBI si no se revierte la cancelación y se ofrece una explicación pública clara. La asociación considera que no puede seguir participando en espacios institucionales que, al mismo tiempo, censuran sus actividades y ponen en riesgo derechos fundamentales.

A pesar de la censura, desde la entidad explican que como alternativa la I Gala Solidaria sí se celebrará en la misma fecha y horario previstos, el 14 de diciembre de 18:00 a 20:30, pero en un local privado, en este caso en Rumore Circus Cabaret. Dimove lamenta profundamente que el Ayuntamiento utilice su poder institucional para "bloquear iniciativas solidarias y culturales", y se rearman señalando que seguirán trabajando por la diversidad, los derechos del colectivo LGTBIQ+ y la protección de la infancia trans. “Frente a la transfobia institucional, nuestra respuesta será más visibilidad, más compromiso y más comunidad”, concluye la asociación.

Devolución y venta de nuevas entradas

Las entradas que habían sido compradas para La Llotja serán devueltas automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite. Las nuevas entradas estarán disponibles desde este sábado 29 de noviembre en la web de la asociación. El precio se mantiene en 10 euros y el 100% de la recaudación se destinará a Chrysallis, ya que Dimove asume todos los gastos del evento. Sigue habilitada la fila 0 para donaciones sin asistencia, una vía que la asociación considera “más necesaria que nunca” tras el veto institucional.