Elche Acoge alerta en su 30 aniversario de la criminalización del barrio de Carrús

El presidente de la Fundación Elche Acoge aprovechó este viernes el acto oficial por el 30 aniversario del colectivo para alertar de la criminalización que en los últimos tiempos está sufriendo Carrús. Paco Cámara fue tajante y cargó contra ese pensamiento de una parte de la población de que el barrio "es un gueto" y que necesita más policía para atajar delitos. "Nunca hemos tenido un conflicto allí", señaló el responsable de esta institución que desde hace décadas atiende a la población migrante.

Más acompañamiento

Enfatizó, incluso, que lo que verdaderamente necesita el barrio son más recursos de acompañamiento para quienes tienen brechas idiomáticas o necesitan encontrar vivienda, "porque quien cruza el Estrecho en patera viene porque quiere comer y abandonan su país no porque vengan a ver el Elche o el Madrid, si no por una necesidad, ante una guerra o una hambruna", sostuvo.

Cámara reprobó que se haya puesto el foco en el barrio meses antes de instalarse el retén de la Policía Local y tras las operaciones policiales para desmantelar puntos de venta de droga. En julio por ejemplo el alcalde, Pablo Ruz, llevó al pleno una proposición para solicitar más medidas contra los reincidentes en la que se añadió a propuesta de los socialistas la necesidad de reforzar los programas sociales y educativos en el barrio. Si bien, en ese mismo pleno Vox llegó a vincular migración con delincuencia, una opinión que ha replicado parte de la ciudadanía, y precisamente contra ese tipo de afirmaciones lucha la fundación.

Actuaciones de músicos durante el encuentro de Elche Acoge / Matias Segarra

Rincón de las Culturas

El responsable de la entidad aprovechó el altavoz desde el Centro de Congresos para poner en valor el trabajo que han venido realizando en el barrio con el 'Rincón de las Culturas', donde él mismo se inició como voluntario dando clase de repaso escolar a niños de seis a diez años, servicio ininterrumpido incluso con la pandemia de coronavirus, cuando activaron una plataforma para dar las clases de forma telemática.

Defendió la necesidad de este recurso como herramienta de conciliación "y para que conozcan nuestra cultura e idioma", así como el hecho de que incluso les estén enseñando valenciano a menores de ocho nacionalidades diferentes que no nacieron en el país.

4.000 personas atendidas

Durante el encuentro se destacó que en 2024 se atendieron a más de 4.000 personas que necesitan soporte jurídico o psicológico y que se llegaron a producir unas 12.000 visitas al año para acudir a los diferentes recursos de la fundación, en los que trabajan unos 35 técnicos y más de 80 voluntarios. Precisamente al acto acudió tanto parte del equipo actual como ex trabajadores, empresarios que apoyan desde los inicios a la entidad y patronos como el periodista Antonio Zardoya, que hizo de maestro de ceremonias de un encuentro que tuvo un cariz más familiar que institucional.

Entre los asistentes se encontraban los ex alcaldes socalistas Manuel Rodríguez, Diego Macià, Carlos González y Alejandro Soler / Matias Segarra

La cita se celebró un año más tarde de lo esperado, teniendo en cuenta que estaba prevista en noviembre de 2024 y quedó aplazada por la emergencia de la dana de Valencia con la que también se vieron afectados los compañeros de Valencia Acoge.

Proyecciones

El evento estuvo amenizado por la chelista Salma y el guitarrista Juanfran mientras que también fueron apareciendo varias proyecciones en las que se ahondó en el papel que desempeña la fundación. También se sucedieron una veintena de testimonios de ex alcaldes, trabajadores, patronos y antiguos componentes, así como periodistas locales poniendo de relieve el peso que tiene Elche Acoge.

Además del presidente, también intervino la presidenta de honor, y fundadora, Rita Mari Coves, que de forma retrospectiva abordó cómo ha evolucionado este colectivo desde 1994 hasta llegar al nivel actual, mucho más estructurado. En un sentido más global, Antonio Alfonso Sánchez como miembro de la directiva de Red Acoge, puso énfasis en el trabajo que hace la institución ilicitana junto a las cerca de veinte entidades de todo el país que conforman la federación.

El broche a la cita lo puso un vino de honor junto a la exposición fotográfica de Elche Acoge que hace un repaso histórico de la organización y que este 28 de noviembre se clausuró tras cuatro días de apertura.