La Generalitat invierte 84.000 euros para proteger el yacimiento de Penya Negra en Crevillent

La Generalitat Valenciana ha destinado una inversión de 84.000 euros a la puesta en valor del yacimiento arqueológico de Penya Negra, en Crevillent, con un conjunto de actuaciones centradas en mejorar el acceso, proteger las zonas excavadas y consolidar uno de sus espacios más singulares. Las intervenciones, financiadas a través de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, ya han concluido y fueron visitadas este viernes por representantes institucionales autonómicos y municipales.

La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar Miralles, recorrió el enclave junto a la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar Martínez, y la directora general de Patrimonio Cultural, Marta Alonso Rodríguez, acompañadas por el concejal de Museos, Antonio Candel Rives, para "comprobar sobre el terreno el resultado de unos trabajos que refuerzan la conservación, la seguridad y la divulgación de uno de los principales referentes arqueológicos del municipio", expusieron fuentes municipales.

Cubierta instalada en uno de los ejes de actuación del yacimiento de Penya Negra en la sierra de Crevillente / INFORMACIÓN

Inversión autonómica en conservación patrimonial

Las actuaciones ejecutadas han sido sufragadas íntegramente con fondos de la Generalitat y se enmarcan "en la estrategia autonómica de protección y valorización del patrimonio histórico". La intervención ha incluido tres acciones principales: "la instalación de una pérgola, la mejora del camino de acceso al yacimiento y la consolidación y puesta en valor del edificio singular del Corte IV, correspondiente al Sector IIW".

Durante la visita institucional se destacó que esta inversión permite reforzar la preservación de los restos arqueológicos, al tiempo que se adecúa el entorno para facilitar las visitas y el trabajo de investigadores. El objetivo es garantizar que Penya Negra pueda acoger en condiciones óptimas el flujo constante de personas interesadas en conocer este enclave histórico.

Protección de la zona excavada

Una de las actuaciones más visibles ha sido la instalación de una pérgola que cubre parcialmente la zona de excavación más expuesta del yacimiento. Esta estructura ha sido diseñada por la arquitecta Laia Fabregat y responde a las necesidades de protección de los restos arqueológicos frente a las inclemencias meteorológicas. La colocación de esta cubierta permite preservar mejor las áreas excavadas, reduce el deterioro provocado por el sol y la lluvia y facilita la continuidad de los trabajos arqueológicos y de investigación en la zona más sensible del yacimiento.

Zona protegida del yacimiento de la Penya Negra en Crevillent / INFORMACIÓN

Otra de las partidas destacadas de la inversión autonómica se ha destinado a la mejora del camino de acceso a Penya Negra, una actuación clave para incrementar la accesibilidad y la seguridad. Los trabajos han incluido la adecuación del firme y la incorporación de soluciones para la correcta evacuación del agua, con el fin de evitar daños y garantizar unas condiciones de tránsito adecuadas.

Esta mejora resulta fundamental tanto para el público general que visita el yacimiento como para los investigadores y profesionales que desarrollan allí su labor. Además, responde a la necesidad de minimizar riesgos y facilitar la llegada a un enclave situado en un entorno natural.

El tercer gran eje de la intervención ha sido la consolidación y puesta en valor del edificio singular del Corte IV, uno de los espacios más relevantes del yacimiento. Situado en el Sector IIW, este punto alberga una de las áreas de excavación más significativas y ha sido objeto de un tratamiento de conservación especializado.

El camino de subida al yacimiento ha sido renovado para facilitar el acceso a los técnicos en la Sierra de Crevillente / INFORMACIÓN

Conservación

Los trabajos han incluido la estabilización de paredes, la restauración de los elementos más deteriorados y una intervención arqueológica minuciosa para garantizar la conservación del patrimonio in situ. Gracias a esta actuación, el edificio ha sido valorado en su integridad y queda ahora en condiciones de ser accesible tanto para el estudio científico como para su apreciación por parte del público.

Desde el Ayuntamiento y la Generalitat se subraya que este conjunto de intervenciones refleja una visión integral de conservación, que no se limita a la protección de los restos arqueológicos, sino que apuesta también por la divulgación, el uso público ordenado y el disfrute ciudadano. La combinación de inversión en infraestructuras, protección de las excavaciones y restauración patrimonial refuerza el compromiso institucional con Penya Negra como activo cultural y turístico de primer orden en Crevillent.