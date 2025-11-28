El ingeniero de Elche que enciende bombillas con la mente

Un ingeniero de Elche de solo 25 años ha desarrollado un sistema capaz de convertir el pensamiento humano en acciones físicas, como encender y apagar una bombilla, mediante la interpretación de la actividad cerebral. El proyecto, ideado por Sergio Martínez, permite traducir las señales del cerebro en órdenes que ejecuta un programa informático y abre la puerta a nuevas aplicaciones tecnológicas enfocadas a mejorar la autonomía de personas con discapacidad severa.

El funcionamiento del invento se ha podido comprobar en Antena 3 durante una demostración práctica en la que el joven logró activar una bombilla inteligente únicamente con el pensamiento, utilizando tres elementos clave: un electroencefalograma, un dispositivo de captura de señales y un software de interpretación basado en inteligencia artificial. El sistema, aunque todavía en fase académica, supone un avance significativo en el ámbito de la interacción cerebro-máquina.

El joven de Elche Sergio Martínez ya se coordina con alumnos de Biotecnología para buscar la parte comercial de su proyecto / INFORMACIÓN

Un proyecto nacido del Trabajo de Fin de Grado

Sergio Martínez explica que el origen de esta tecnología está en su Trabajo Fin de Grado (TFG), desarrollado durante sus estudios de Ingeniería. “Básicamente lo que hago es que con una banda que se coloca en la cabeza con diferentes sensores se puede transmitir una señal en bruto que viene sin tratar ni nada, y yo lo que he hecho en el TFG es un software que permite, mediante un modelo de clasificación y técnicas de inteligencia artificial, extraer patrones y transformarlos en una acción”, señala.

El joven reconoce que la idea no surgió de la noche a la mañana. “Empiezo a fantasear ya con 15 años, me gustaba mucho el tema”, recuerda. Sin embargo, fue en la segunda etapa de sus estudios en la Universitat Politècnica de València cuando decidió recuperar aquel interés y convertirlo en un proyecto tangible.

Para ello, se lo propuso a su tutor académico. “Se lo planteé a mi profesor Antonio Molina como trabajo fin de grado. Se asustó un poco al principio, pero le pareció una idea interesante", relata.

Cómo funciona el dispositivo

La clave del invento está en el entrenamiento del software, un proceso que Sergio Martínez describe como “educar” a la máquina, "porque precisamente consiste en entrenar un modelo con una serie de pensamientos ya establecidos”, explica.

El sistema aprende a clasificar patrones mentales asociados a ideas concretas. Por ejemplo, pensar en un color determinado. “Si pienso en verde, me imagino caminando en un bosque”, indica. A partir de ahí, el programa reconoce ese patrón cerebral y lo asocia a una orden previamente definida, como encender una bombilla.

El fundamento científico reside en que el cerebro genera distinta actividad neuronal según el pensamiento. “Cuando piensas en verde o en rojo generas un patrón mental distinto, recuerdas experiencias previas y visualizas ese color”, detalla el ingeniero. Esa actividad es captada por el electroencefalograma y procesada por el software.

El joven ilicitano utiliza en su trabajo una banda cerebral "Brain Bit" / INFORMACIÓN

Una utilidad social clara

Aunque el experimento pueda parecer espectacular, su creador tiene claro que el verdadero potencial del invento es social. “Está muy enfocado para gente que tenga una parálisis o tetraplejia, para que puedan comunicarse con el mundo exterior o ayudarles a ejecutar una acción concreta”, subraya.

Encender una luz, una actividad cotidiana para la mayoría, puede suponer un desafío insalvable para estas personas. “Tienen muchísimas dificultades en el día a día para hacer algo tan simple como encender una bombilla”, explica. En ese sentido, el dispositivo podría mejorar de forma radical la calidad de vida, devolviendo autonomía y capacidad de decisión a personas con movilidad muy reducida.

El propio Sergio Martínez reconoce que el impacto potencial va mucho más allá. “Convertir lo que piensa una persona en órdenes da una autonomía brutal”, afirma.

Del laboratorio al mercado

Actualmente, el proyecto se encuentra todavía en una fase académica, pero su autor no descarta dar el salto al mercado. “No se nos tiene que olvidar que esto al final es un TFG”, advierte con cautela. Aún así, ya ha comenzado a explorar posibilidades.

“Ahora estoy hablando con amigos de biotecnología de la Politécnica de Valencia para ver si podemos elaborar un proyecto más a nivel comercial”, señala. La idea sería evolucionar el prototipo hacia un producto usable y escalable, con aplicaciones más amplias.

Ante la posibilidad de atraer inversión, Sergio Martínez no oculta su entusiasmo. Si alguien lo viera y pensara en apostar por su desarrollo, “eso sería increíble”, reconoce.

El avance del científico de Elche es fruto de su Trabajo de Fin de Grado / INFORMACIÓN

Durante la demostración televisiva, el ingeniero colocó una banda cerebral "Brain Bit", un dispositivo de origen estadounidense, ajustando los electrodos para mejorar la conectividad. Una vez calibrado el sistema y con la iluminación reducida, logró encender y apagar la bombilla varias veces solo con la mente, ante la sorpresa de los presentes.

Las posibilidades futuras parecen casi ilimitadas. Conexiones con robots, sistemas domóticos avanzados o herramientas de asistencia personal son solo algunos de los escenarios que este joven ilicitano ya empieza a imaginar, decidido a llevar su idea mucho más lejos de aquel primer experimento universitario.