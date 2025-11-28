El Museo Mariano Benlliure de Crevillent estrecha lazos con Valencia en torno a la figura del escultor

El Museo Mariano Benlliure de Crevillent avanza en su proceso de revitalización con una programación diseñada para profundizar en la figura y la obra del célebre escultor valenciano y consolidar el espacio como un centro cultural dinámico, así como estrechar los lazos de unión que el escultor puede tejer entre centros culturales con dedicación a su obra, como la Casa Museo Benliure de Valencia o el Museo de Bellas Artes de la capital autonómica. Tras iniciar la temporada con talleres artísticos dirigidos al público infantil, el museo ha puesto en marcha el ciclo de conferencias “Mariano Benlliure en los museos valencianos”, que se complementa con visitas guiadas todos los sábados a las 19 horas. También ha sido reciente la adquisición de una nueva escultura del autor.

El Museo Mariano Benlliure de Crevillent, el único monográfico que existe sobre el autor valenciano, está reactivando su actividad con conferencias que cuentan con gran seguimiento / V. L. Deltell

Casa Museo de Valencia

En el marco de este ciclo, el museo acogió en la noche de este jueves la conferencia “Recuerdos de Mariano Benlliure en la casa-estudio de su hermano José”, impartida por Javier García Peiró, director de la Casa Museo Benlliure de Valencia y reconocido comisario de exposiciones. García Peiró ofreció una aproximación íntima al vínculo entre los hermanos Benlliure, destacando su apoyo mutuo, su estrecha relación con el entorno artístico de la época y el papel de la casa-estudio como punto de encuentro familiar y cultural, frecuentado por artistas, literatos, miembros de la realeza y otras personalidades destacadas.

El conferenciante subrayó también el profundo afecto que tanto José como Mariano Benlliure profesaron a la ciudad de Valencia, un compromiso reflejado en su generosidad y en la posterior decisión de sus herederos de donar a la ciudad un extenso legado. Gracias a ello, la Casa Museo Benlliure se ha convertido en un referente imprescindible para el estudio del escultor, al albergar no solo un valioso conjunto de esculturas, sino también pinturas, dibujos y abundante documentación.

Este jueves, Javier García Peiró, director de la Casa Museo Benlliure de Valencia, ofreció la conferencia “Recuerdos de Mariano Benlliure en la casa-estudio de su hermano José”, / V. L. Deltell

Museo de Bellas Artes

El ciclo fue inaugurado por David Gimilio Sanz, doctor y director científico y conservador de las colecciones del Museo de Bellas Artes de Valencia, además de comisario de la exposición “Mariano Benlliure en el Museo de Bellas Artes de Valencia”. Durante su intervención, Gimilio Sanz presentó las obras de Benlliure custodiadas en la institución, entre las que se encuentran piezas emblemáticas como el Panteón de la familia Falla y Bonet, la estatua orante del Marqués de Cerralbo, los mausoleos de Blasco Ibáñez y Joselito, la escultura “La paz de Marruecos” y los relieves funerarios del mausoleo de la vizcondesa de Termens, en Cabra (Córdoba). Un conjunto excepcional que testimonia el estrecho vínculo del artista con su ciudad natal.

El Museo Mariano Benlliure de Crevillent nace de la propia relación entre el artista y Crevillent, mantenida a través de la familia Magro desde 1944 / V. L. Deltell

El programa, que está despertando un notable interés entre el público, está favoreciendo la creación de nuevos nexos de unión entre estas instituciones culturales, abriendo la puerta a futuras colaboraciones y proyectos conjuntos, según destacan desde el centro cultural.