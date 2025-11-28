El polígono de Carrús alivia la falta de aparcamiento a expensas de ampliar plazas exclusivas para camiones

Si los problemas de aparcamiento en Elche son notorios, en los polígonos industriales no hay excepción, y precisamente esta semana se está dando un paso para combatir este déficit en Carrús. El Ayuntamiento ha iniciado unas obras de acondicionamiento que permitirán convertir un solar, que presentaba baches, en una zona regulada para unos 60 vehículos. La actuación entre la Ronda Vall d’Uixó y las calles Nájera y Cañada aliviará la problemática que tenían los trabajadores, que llegaban a dar rodeos para llegar a su puesto de trabajo por la falta de plazas. Eso sí, con las obras también se quería prevenir que los usuarios entrasen al descampado y desgastasen más de lo habitual sus coches al toparse con que el espacio era muy irregular, con piedras y baches.

Pasos de peatón y rampas

Esta actuación se enmarca en un proyecto de 75.000 euros financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y también comprendrá la instalación de pasos de peatones y rampas accesibles en varios cruces de la calle Inca y su entorno, con el fin de corregir puntos conflictivos y facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida. De igual modo, se reasfaltará de forma integral la calle Logroño, una de las vías más deterioradas del polígono, y se renovará la señalética horizontal y vertical.

El edil de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, reconoció que el polígono "lleva mucho tiempo abandonado". Dentro de un paquete total de 260.000 euros de ayudas concedidos en Carrús, de los 460.000 solicitados, entraría también la puesta a punto de jardinería. En el corto plazo se harán arreglos de ajardinamiento en la avenida principal, donde se va a instalar riego por goteo en las medianas y se sustituirán los setos deteriorados por césped para mejorar notablemente la imagen del entorno.

El siguiente paso es asfaltar y señalizar las plazas de aparcamiento / MATIAS SEGARRA

En este sentido, Guilabert tendió la mano al edil de Promoción Económica, Samuel Ruiz, por haber impulsado mejoras en la zona previa a esta inversión gracias a los talleres de empleo, y expuso que estos arreglos que ahora se van a acometer forman parte de la lista de reivindicaciones que durante años han estado elevando los empresarios.

Parking para camiones

Hay otras demandas que por el momento no llegarán, como el hecho de que se habiliten bolsas exclusivas de aparcamiento para camiones, todo para que los conductores sientan que sus vehículos están más resguardados frente a posibles hurtos. Hace unas semanas el presidente de la comunidad de propietarios, Juan Pascual, sostuvo que haría falta acordar en qué solares se podrían instalar. A preguntas de este diario, el edil del área expuso que se van a buscar espacios para este fin aunque advierten de la complejidad por tratarse de vehículos de gran tonelaje que requieren de parcelas extensas.

Por el momento la intervención de la adjudicataria se está centrando en habilitar la parcela para turismos. Los operarios empezaron el jueves a aplanar el terreno y se espera que el lunes se asfalte el suelo, paso previo a la señalización. Al hilo, Guilabert adelantó que dentro del plan de modernización ya hay una propuesta de adjudicación para acometer el cableado donde se colocará el sistema de videovigilancia para mejorar la seguridad.

Esta tecnología, que será clave para evitar más hurtos a camioneros y, sobre todo, medir el tráfico en las entradas y salidas del polígono y del Parque Empresarial, llegará a partir de enero, cuando está prevista la obra civil. Desde el Ejecutivo local confirmaron que inmediatamente después de hacerse la instalación se procederá a colocar las cámaras, que irán automáticamente conectadas a la Policía Local para actuar con agilidad ante cualquier acto delictivo que capten los equipos. De igual forma, el titular de Espacios Públicos confirmó que esta tecnología también llegará próximamente a otras zonas industriales como el Parque Agroalimentario de La Alcudia.

Estado que presentaba hace semanas el solar reconvertido en parking en el polígono de Carrús / MATIAS SEGARRA

A finales de octubre salió a licitación la instalación de la fibra óptica y todas las conexiones necesarias para estos futuros equipos, que tendrían que ejecutarse en un mes. Englobado en un contrato de 34.000 euros, sin contar impuestos, se cubrirán las obras de ingeniería y el cableado, asumidas también con ayudas del IVACE. En el desglose se habla de que habría una quincena de cámaras: para unos diez puntos en el Parque Empresarial, lo que vienen siendo la gran mayoría de accesos y salidas, así como a cinco sectores estratégicos en el polígono de Carrús en las calles Monóvar e Inca, en la Avenida de Novelda y la Ronda Vall d’Uxó, justo donde se están habilitando los aparcamientos.

El edil de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, durante la presentación de las obras en el polígono de Carrús / MATIAS SEGARRA

Por lotes

Fue en mayo de 2024 cuando el Ayuntamiento intentó contratar por más de 160.000 euros un completo sistema de cámaras sólo en el Parque Empresarial. Uno de los lotes, el que correspondía a la instalación de los equipos y la puesta en funcionamiento se terminó adjudicando por más de 80.000 euros pero el lote principal, que era el de la preinstalación, quedó desierto. Hace un mes el Ejecutivo local de PP y Vox volvió a intentar sacar este contrato en el que también se ha agrupado al polígono de Carrús.

Pese a estos avances, la falta de mantenimiento es notable con sólo darse una vuelta por el enclave industrial en el que están asentadas más de 500 firmas instaladas, donde se denota una carencia de servicios básicos que hagan cómodo a sus 4.000 trabajadores estar sobre el lugar. La comunidad de propietarios confía en que la reconversión como Área Industrial Avanzada podría ser un acicate para atraer a más empresas, aunque desde hace dos años se sigue batallando por conseguir la Entidad de Gestión y Modernización (EGM), una calificación que permitiría al polígono optar a subvenciones de calado de administraciones como la Generalitat para hacer mejoras sustanciosas, como podría ser la renovación de canalizaciones y sistema de alcantarillado para evitar inundaciones.

200 plazas nuevas

Eso sí, para llegar a esa nomenclatura antes se tienen que conseguir unos preceptos mínimos, como que haya más aparcamiento, y zonas verdes. En cuanto al primer punto, se han habilitado ya 200 plazas nuevas a las que se sumarían las nuevas en las que se están trabajando. Quedarían en el tintero otras demandas que año tras año se repiten, como más salidas de acceso para evitar el colapso de coches en horas punta o la reordenación del callejero, ya que se da la casuística de que conviven hasta dos calles con el mismo nombre. Para ello, antes, tendría que haber una regulación en cuanto a la tipología de las calles, y que muchas de titularidad privada pasen a ser públicas.