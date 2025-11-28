«El premio Mejor Club Deportivo 2024 lo sentimos como un logro compartido por toda la gran familia que conforma el Club»

¿Qué significado tiene para el Club Náutico de Santa Pola haber sido reconocidos como «Mejor Club Deportivo 2024» en los Premios Deportivos Provinciales?

Supone una satisfacción y un reconocimiento a la labor que el Club, desde su ámbito social, deportivo y de compromiso con la ciudad de Santa Pola, viene realizando desde hace años. Este premio nos anima a seguir trabajando en la línea que justifica nuestros compromisos como entidad deportiva.

¿Cómo describiría la aportación diaria de familias, deportistas, entrenadores y personal del club para alcanzar este reconocimiento?

Es indudable que los éxitos y la actividad deportiva del Club Náutico de Santa Pola no serían posibles sin la implicación y la sinergia del equipo humano que forma su personal laboral y deportivo. Del mismo modo, desempeñan un papel esencial los responsables directos de impartir las actividades en nuestros equipos de competición y ocio, ya que son quienes transmiten los conocimientos necesarios para la correcta práctica de cada modalidad y actúan como tutores durante la formación, los entrenamientos y las sesiones de ocio. A todo ello se suma el esfuerzo conjunto del equipo deportivo y de gerencia en la aplicación de protocolos adecuados para garantizar un entorno seguro y protegido para menores y deportistas. Sin olvidar, por supuesto, la relación directa y constante con las familias que confían en nosotros la formación lúdico-deportiva y ambiental de sus hijos.

¿Qué fue lo primero que pensó cuando escuchó el nombre del club como ganador?

Lo que realmente esperaba escuchar no era tanto el nombre del Club, si no el de algunos deportistas en concreto por sus excelentes resultados individuales. No obstante, este premio lo sentimos como un logro compartido por toda la gran familia laboral y social que conforma el Club.

¿Qué elementos del trabajo realizado en los últimos años han sido claves para llegar hasta aquí?

Este reconocimiento es fruto de la profesionalización de los distintos cuadros operativos —administración, puerto y área deportiva— y del trabajo coordinado con las estructuras federativas de la Comunidad Valenciana. También de haber sido rigurosos en el análisis de nuestras oportunidades y necesidades de mejora, lo que nos ha permitido proyectar y ejecutar el plan estratégico social y deportivo del Club Náutico. Todo ello bajo la tutela de una junta directiva cohesionada y comprometida.

¿Qué mejoras o refuerzos tiene previsto impulsar el club a partir de este reconocimiento, especialmente en servicios, formación y apoyo a los deportistas?

Uno de nuestros principales objetivos es continuar con el programa de acercamiento de los deportes náuticos a la comunidad escolar local a través del proyecto «Gaudim la Mar». Buscamos la excelencia en nuestro personal deportivo y en la organización de regatas y eventos mediante formación continua y adaptación a los nuevos retos. Seguiremos apoyando a nuestros deportistas más destacados y reforzaremos el papel de las escuelas de playa como complemento de ocio vinculado al deporte náutico, especialmente ahora que avanza la mejora del inicio de Gran Playa, futura gran zona lúdica y deportiva junto a nuestras instalaciones.

Si mira hacia atrás, ¿cómo resumiría este año para el Club Náutico de Santa Pola en términos de actividades, regatas, participación y crecimiento deportivo?

El esfuerzo que hemos realizado, sin perseguir ningún premio, ha recibido ahora un reconocimiento que pone en valor nuestro trabajo. Esto nos motiva a mantener la línea de actuación establecida, cuyo objetivo principal es difundir y fomentar la práctica del deporte náutico y del medio marino en el que se desarrolla. Continuaremos mejorando la calidad de nuestras regatas de vela crucero, vela ligera, remo y pesca deportiva, destacando especialmente el apoyo a la actividad científica de Scientific Angler en el marcaje del atún rojo.

¿Qué papel han jugado las familias en el progreso del club durante este año, sobre todo en la implicación diaria con entrenamientos y desplazamientos a competiciones?

Sin la implicación de las familias y el esfuerzo que supone acompañar a cada regatista en su proceso deportivo, este camino no sería posible. Estamos enormemente agradecidos por la participación de sus hijos en un proyecto formativo que transmite valores y les enriquece tanto en el presente como en su futuro. Seguiremos animando a las familias a depositar su confianza en nuestro equipo deportivo, con la tranquilidad de que seremos los ojos de los padres durante toda la actividad.

¿Qué valoración hace del rendimiento deportivo del club durante 2025, tanto en resultados como en la progresión individual y colectiva de los regatistas?

La valoración anual es muy positiva: los éxitos deportivos, tanto nacionales como internacionales, están marcando un 2025 muy destacado. En remo —con Xavi Torres y Zaira Nieto—, en vela —con Claudia Adán y Marina Serrano— y en IQFoil —con Jorge Aranzueque, Enrique Parres y Gonzalo Ruiz—, todos han demostrado esfuerzo, sacrificio y una progresión ejemplar durante toda la temporada, obteniendo resultados sobresalientes. Junto a ellos, contamos con un equipo de regatistas en todas las modalidades que sigue trabajando día a día en una línea muy esperanzadora.

El club destaca por su apuesta continua por el deporte náutico en la localidad. ¿Qué retos y oportunidades ve para 2026 en la promoción de estas disciplinas en Santa Pola?

En colaboración con la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, impulsamos la promoción de la vela latina tradicional y estudiamos la posible creación de un campeonato autonómico de esta clase con la embarcación La Valenciana.

Tenemos previsto incorporar una embarcación tipo Dragon para permitir la práctica del remo en grupos más amplios. Otro de nuestros objetivos es la creación de una escuela de vela crucero para adultos, con el fin de fomentar y desarrollar esta modalidad.

En cuanto a la actividad medioambiental, seguiremos celebrando jornadas de concienciación y trabajo de campo tanto en la isla de Tabarca como en nuestra propia localidad, reforzando así el vínculo entre deporte náutico, respeto al entorno y educación ambiental. Asimismo, estamos trabajando para establecer un convenio marco con la Universidad Miguel Hernández de Elche que permita integrar la actividad náutica en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Además, somos actualmente pioneros en Alicante en implantar la modalidad de Marcha Acuática, que introdujimos a mediados de este año con una acogida excepcional. La marcha acuática consiste en desplazarse caminando dentro del agua aprovechando la resistencia del mar para trabajar fuerza, resistencia y movilidad, reduciendo al mínimo el impacto articular.