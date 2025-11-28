El PSOE vuelve a acusar al alcalde de Elche de impagos a funcionarios y de facturas irregulares por 2,4 millones

El PSOE le ha vuelto a hacer las cuentas a la gestión económica de Pablo Ruz al frente del Ayuntamiento de Elche, institución que se vio obligado a un PEF (Plan Económico FInanciero) después de cerrar el ejercicio de 2024 con 8,5 millones de euros gastados por encima de lo presupuestado. La concejala socialista Patricia Macià urgió este viernes el pago a trabajadores de las horas extra pendientes en servicios esenciales, algunos desde 2024, ante el grave malestar que existe en la plantilla municipal por los "prolongados y sistemáticos retrasos" en el pago de horas extraordinarias de servicios esenciales, mientras que la Concejalía de Fiestas "se ha gastado más de medio millón euros por encima de lo presupuestado". Macià añadió que muchos funcionarios han trasladado esta situación al Grupo Socialista y que en Cultura existen impagos acumulados desde marzo, donde "la deuda supera los 1.500 euros por empleado", en Deportes "muchos llevan más de un año sin cobrar" servicios de fin de semana y nocturnidad, y, en Mantenimiento, los trabajadores que acudieron a Valencia por la dana "no solo no las han cobrado, sino que se las han rebajado y les han dado días a algunos, mientras otros sí que han cobrado". Añadió que trabajadores del área de Cultura, como operarios de servicios múltiples, escénicos y auxiliares técnicos, les han trasladado un escrito donde denuncian esta situación y donde indican que existe un "profundo agravio comparativo" .

Maciá explicó que en el área de Mantenimiento, empleados que fueron durante dos semanas a trabajar en Valencia por la Dana, y a los que Recursos Humanos les aseguró que les pagarían las horas extras, “se les ha dado días y no dinero, a pesar de reclamar el importe económico, pero en cambio, a otros funcionarios, que trabajaron recogiendo alimentos en centros sociales y el pabellón de El Toscar por la riada del pasado octubre, sí se les abonaron las extras en la junta de gobierno del 13 de noviembre. Macià lamentó que la prioridad del equipo de gobierno de PP y Vox "no sea pagar a los empleados por los trabajos que les piden, sino el ornato y las luces", y se preguntó qué hace el Ejecutivo local con el dinero cuando "el capítulo de Personal es el más caro de la historia y aun así no pagan a los trabajadores lo que se les debe".

El PSOE volvió a abrir la caja de los gastos del gobierno que encabeza Pablo Ruz en Elche / INFORMACIÓN

Prioridad de Ruz

La edil documentó en su exposición a los medios retrasos en el pago de servicios extraordinarios "desde Semana Santa y Fiestas de Agosto" en Mantenimiento, y denunció que en Parques y Jardines "existen trabajadores a los que se les adeuda precisamente esas horas de regar por las noches las flores", que Pablo Ruz negó que se realizaran en el pleno del pasado lunes. Macià indicó que "esta es la forma de gestionar de PP y Vox y, sobre todo, de Ruz, al que le da igual todo menos sus caprichos" y advirtió que "no están renovando al personal contratado salvo casos excepcionales" y que "hay departamentos importantes que están destrozados".

Facturas y contratos ya vencidos

Por otro lado, Macià destapó que "vuelven las facturas irregulares" con dos expedientes de los que se dio cuenta en Junta de Gobierno por valor de 930.000 euros, sumando un total de "2.353.000 euros de forma irregular, según Intervención" gastados por PP y Vox en lo que va de legislatura, con facturas de contratos ya vencidos y en facturas que superan el límite establecido, “y estoy segura de que aún faltan más informes de este tipo”, auguró. La concejala socialista dijo que "mientras no se pagan los trabajos extraordinarios, que para muchas familias es fundamental, el área de Fiestas se ha gastado 540.000 euros en negativo" y "una partida de actividades culturales lleva un desfase de 257.000 euros".