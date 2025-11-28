PSOE y Compromís censuran el veto de PP y Vox al acto de un colectivo LGTBIQ+ en Elche

PSOE y Compromís han mostrado su repulsa a la supuesta censura del equipo de gobierno (PP y Vox) al acto de Dimove que había organizado la primera gala solidaria en Elche en apoyo a menores trans. El socialista Mariano Valera dijo que existe "un veto ideológico, Partido Popular y Vox cada día se olvidan más de una parte de la sociedad y, por lo tanto, no están al servicio de todos y todas los ilicitanos e ilicitanas", su formación ha solicitado copia del expediente; mientras que la nacionalista Esther Díez afirmó que se trata de "un atentado contra la libertad" que supone "la grave fractura institucional del gobierno municipal con las entidades ilicitanas LGTBIQ+".

Los socialistas han pedido el expediente íntegro relativo a la cesión, autorización y posterior cancelación del uso de la Sala Cultural La Llotja para la I Gala Solidaria Dimove prevista el día 14 de diciembre. Solicitan el escrito de la asociación, los requerimientos de documentación y contestaciones, los informes técnicos y jurídicos, si los hubiere; la propuesta de resolución o informes de los distintos servicios municipales; el contrato de cesión remitido por sede electrónica y cualquier versión o borrador del mismo; y las notificaciones, comunicaciones internas y externas, así como cualquier otro documento incorporado al expediente. También copia de todos los informes, comunicaciones o documentos técnicos, jurídicos o de cualquier otra naturaleza, en los que se fundamente la afirmación de que la sala no podía usarse el día 14 de diciembre por ser necesario dicho día para el “desmontaje” del espectáculo programado el día 13.

Acción Social

Por su parte, Compromís dijo que"PP y Vox vuelven a instaurar el odio contra las personas trans, esta vez vetando un evento benéfico en apoyo a las infancias trans, una decisión de la que Dimove no ha sido informada en tiempo y forma y que, de nuevo, cuestiona la grave falta de transparencia y sectarismo por parte del actual equipo de gobierno, así como la falta de acción política por parte de la concejalía de Acción Social”. Añadió Esther Díez que “la decisión del actual gobierno de Pablo Ruz y Vox no es una sorpresa si tenemos en cuenta que representa a la perfección la política LGTBIfóbica con la desaparición expresa de las partidas de diversidad, los discursos de odio contra el colectivo, el enorme retroceso en el apoyo público y la visibilidad de las personas LGTBIQ+ de Elx y ahora incluso con la censura de actos”.

Un acto del colectivo LGTBIQ+ exigiendo la dimisión de la edil Aurora Rodil / Áxel Álvarez

"Rechazo y odio"

La portavoz municipal dijo que “el rechazo, el odio y la invisibilidad que PP y Vox han instaurado contra las personas del colectivo, desde el inicio de su mandato, amenaza con una grave fractura institucional con las entidades LGTBIQ+ ilicitanas, como es la desaparición de la Mesa LGTBIQ+, la cual apela por el diálogo. Este año, lo hemos evidenciado con ese recorte presupuestario en las políticas públicas por la diversidad y la igualdad, lo que en definitiva atenta contra el derecho de vivir en libertad, y con la dignidad que merecen todas las personas LGTBIQ+”. Díez concluyó asegurando que "entidades como DIMOVE y Temis LGTBIQ+ realizan una labor indispensable por la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, y quienes garantizan que Elx hoy pueda seguir siendo un espacio seguro, plural y libre de odio”. El pasado mes de febrero, el colectivo LGTBIQ+ exigió la dimisión de la edil de Vox, Aurora Rodil.