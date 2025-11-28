La UMH más internacional: de Elche a Utah, Perú y Chile

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) refuerza su estrategia de apertura exterior con nuevas acciones en Estados Unidos y Latinoamérica, orientadas a impulsar la movilidad, la cooperación académica y la proyección internacional de su comunidad universitaria. Desde la firma de un nuevo convenio con la Utah Tech University hasta una extensa agenda de visitas institucionales en Perú y Chile, la institución ilicitana consolida su presencia global dentro de su plan de internacionalización.

Cooperación académica en Estados Unidos

El vicerrector adjunto de Internacionalización, Alberto Rodríguez, ha visitado la Utah Tech University, situada en St. George, en el estado de Utah (EE UU), una universidad con la que la UMH mantiene desde hace años convenios de movilidad en todas las titulaciones. Durante esta estancia se ha dado un nuevo paso con la firma de un nuevo acuerdo en el marco del programa ERASMUS+ KA171, enfocado al intercambio de estudiantes entre ambas instituciones.

En este contexto, Rodríguez mantuvo una reunión con el director ejecutivo de la oficina de Programas Internacionales de la universidad estadounidense, Shadman Bashir, con el objetivo de mejorar los compromisos de colaboración existentes y reforzar la difusión de iniciativas como el programa Study Abroad, que permite al alumnado completar parte de sus estudios superiores en otro país y favorece la internacionalización del currículum académico.

Formación docente y vínculos previos

Además de los encuentros institucionales, el vicerrector adjunto de Internacionalización de la UMH impartió un seminario de formación sobre el COIL (Collaborative Online International Learning), una metodología que impulsa la colaboración internacional entre instituciones y promueve el aprendizaje intercultural. Este seminario se enmarca dentro de los proyectos docentes de internacionalización en casa (PRODIC), una de las líneas estratégicas de la universidad.

La relación entre la UMH y la Utah Tech University no es nueva. Ambas instituciones mantienen vínculos de internacionalización desde 2023, y durante el curso pasado un grupo de estudiantes de la universidad norteamericana realizó un Study Abroad en la UMH, dentro de un curso STEM sobre ciencia, ingeniería y tecnología.

La UMH de Elche está potenciando sus relaciones con instituciones académicas americanas / INFORMACIÓN

Proyección en Perú y Chile

Paralelamente, la UMH ha intensificado su presencia en Latinoamérica a través de la Escuela Politécnica Superior de Elche (EPSE). Una delegación de este centro, encabezada por su director, José María Sabater Navarro, ha llevado a cabo una serie de visitas institucionales a universidades de Perú y Chile dentro del plan estratégico de internacionalización de la EPSE.

Este plan, financiado por el programa AIEFI del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, tiene como uno de sus objetivos principales la proyección de la escuela en Latinoamérica, mediante la firma de nuevos convenios y la consolidación de acuerdos ya existentes, incorporando nuevas medidas de colaboración y apoyo a la movilidad del estudiantado y del profesorado.

Durante su estancia en Perú, la delegación visitó la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, ubicada en la ciudad andina del mismo nombre, y la Universidad Pontificia Católica del Perú, en Lima. En Chile, el recorrido incluyó la Universidad del Desarrollo, en Santiago de Chile; la Universidad de Valparaíso, en la ciudad homónima, y la Universidad del Bío-Bio, en Concepción. En todos estos centros se mantuvieron reuniones con las máximas autoridades académicas y se impartieron charlas de presentación de la UMH al estudiantado.

Como resultado de estos contactos, se han iniciado los trámites para la firma de convenios destinados a favorecer la movilidad del alumnado y del profesorado, así como la creación de redes de investigación y programas de colaboración académica, reforzando la apuesta internacional de la Universidad Miguel Hernández.