Elche será la sede provincial del voluntariado: apúntate la fecha

Desde talleres de estimulación cognitiva a enseñar a hacer un cotillón casero o aprender a hacer la reanimación cardiopulmonar. Un total de 21 asociaciones celebrarán el Día Internacional del Voluntariado con un encuentro que promete ser el más numeroso y que pondrá a Elche como sede provincial del voluntariado.

Así lo apuntó en la presentación este viernes la edil de Acción Social, Celia Lastra y Gorka Chazarra, presidente de la Fundación Conciénciate, que coorganiza el evento junto al Ayuntamiento.

El acto será el 5 de diciembre en la Plaza del Centro de Congresos donde las entidades, adheridas a la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana (PVCV), ofrecerán actividades abiertas al público para visibilizar la labor que realizan los voluntarios de las asociaciones, a la vez que fomentar la participación en su celebración.

Programa

Además de las actividades antes descritas, están programados talleres de papiroflexia, sopa de letras y cuentos navideños, bingo, karaoke y chinchón, técnica guía y dactilológico en palma, taller de galletas, costura, imanes decorativos, slalom en silla de ruedas, mural colaborativo, escritura de postales, mini pañoletas con fieltro, manualidades navideñas, mandalas y pintacaras.

Programa por el día del voluntariado en Elche / INFORMACIÓN

Horario

La jornada se desarrollará desde las 16.30 hasta las 19 horas y a las 17.30 horas tendrá lugar la lectura del manifiesto. Lastra resaltó la gran labor que realizan los voluntarios durante todo el año y señaló que este encuentro “permite mostrar ese trabajo tan importante, a la vez que animar a la ciudadanía a acudan a compartir este día tan bonito y mostrarles la posibilidad de colaboren”.

Por. su parte, el presidente de la fundación incidió en que esa jornada, en plena efeméride, visibiliza el trabajo que durante el año se hace "a puerta cerrada" y atajó que Elche es un “referente en solidaridad y a nivel de respuesta ante cualquier emergencia”. Porque según Chazarra, “el voluntariado cambia vidas”.

Entidades participantes

Las 21 entidades sociales participantes son: AMACMEC, AFAE, DYA, Club de Leones, ASOCIDE, Aspanion, AVAF, Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante, Vida Libre, Scouts Alicante, COCENFE, ACAVIH, Elche Acoge, Integra-t, Tamarit, Asilo San José de Elche, Servicio Social Luce, Fundación Un Abrazo de Luz, Fundación Fesord CV, Protección Civil y Conciénciate.