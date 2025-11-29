Varios conductores viven apuros en Crevillent por la presencia... ¡de un conejo!
El animal, de envergadura superior a la habitual, campaba a sus anchas por el parking de la calle Asunción Lledó y causó varios momentos insólitos
Un curioso incidente sorprendió esta semana a varios conductores en Crevillent. La Policía Local recibió un aviso poco habitual: un conejo de gran envergadura se encontraba suelto en el aparcamiento de la calle Asunción Lledó, complicando con su presencia las maniobras de varios vehículos y generando escenas que contaban con su parte cómica y su parte curiosa.
Según ha informado el propio Cuerpo Policial en sus redes sociales, el animal “campaba a sus anchas” por la zona, obligando de esta forma a los agentes a completar una persecución bastante peculiar. En tono humorístico, la Policía comparó la escena con Alicia en el país de las maravillas, asegurando que, dada su envergadura, el animal “más bien parecía un canguro”.
Los agentes lograron "atraparlo" sin que sufriera ningún daño. "El animal se encuentra ahora a resguardo en dependencias policiales, para ver si se trata de una conejo doméstico que se haya escapado y darle traslado a la protectora animal", explica la Policía Nacional de Crevillent en su post publicado en redes sociales.
