La Fiesta del Palmeral de Elche pone el foco en que Europa valore la trepa tradicional

Ginés Vicente fue uno de los dibujantes de Cuadernos Viajeros que este sábado retrató ese momento tan icónico en Elche como es ver a un palmerero subir a una datilera. Y quien sabe si este lienzo podrá estar cotizado de aquí a unas décadas porque hay quienes intuyen que el oficio desaparecerá si no se le protege ,y sólo quedará como recuerdo en la retina, las fotos y las pinturas.

Precisamente para reivindicar esta forma de trabajo, esencial para que los huertos históricos se mantengan saludables y en buen estado, se celebró ayer una fiesta del Palmeral especial por el 25 aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

L’Hort de Pontos fue el epicentro de esta esperada cita lúdica que, organizada por Volem Palmerar y la asociación de palmereros (Apelx), en coordinación con el Ayuntamiento, consiguió atraer a cientos de personas, y lo más importante: sensibilizar sobre el hecho de que el sello más inconfundible que tiene la ciudad necesita un apoyo que trasciende de la Administración .

A escasos metros de una marea de visitantes aplaudiendo a palmereros mientras escalaban en cuestión de segundos en el décimo campeonato mundial de trepa se encontraba Carlos Peña, veterano palmerero e integrante de Apelx, que explicó a este diario que va a remitir a la asociación una petición directa para la Unión Europea con tal de que se aplique una excepción en las normas comunitarias y se reconozca oficialmente la trepa tradicional como método de trabajo.

Elche celebra sus 25 años del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad / Matías Segarra

Este ilicitano refiere que pese a que pueda haber cierta unanimidad a nivel local, e incluso autonómico o nacional, no se ha llegado a lograr que la normativa europea de seguridad e higiene laboral recoja la casuística en huertos como los ilicitanos , porque se dan preferencia a las plataformas mecánicas que les deja en una especie de limbo administrativo que no les permite evolucionar, lo que a su vez impide que los palmereros obtengan condiciones dignas de jubilación y seguridad laboral, porque su forma tradicional de trabajo no encaja en la regulación vigente, traslada. Es por ello que incluso baraja acudir a la Defensora del Pueblo Europea como vía de presión y para que se tenga en cuenta esa excepción como ocurre con profesiones vinculadas al tratamiento de la pólvora.

Caídas de troncos

Al hilo alerta de que en lugares donde se trabaja exclusivamente con plataformas han comenzado a producirse caídas de troncos, un riesgo que —defiende— se reduce cuando el profesional mantiene un contacto directo con la palmera como es el caso de emplear las técnicas tradicionales. Junto a este palmerero se encontraba otro compañero de oficio. Lukasz Bednarek presumía de ser el primer polaco que se hizo palmerero hace ahora casi tres lustros. Era uno de los organizadores del campeonato de trepa, y reconocía que no era de los más rapidos en subir, aunque para él lo verdaderamente importante era poner de relieve el trabajo que realizan, que además requiere de una exigencia física notable. En estos momentos él puede dedicarse por completo a su oficio de palmerero y forma parte de una cuadrilla de las brigadas del Ayuntamiento de Alicante.

Entre la veintena de entidades colaboradoras en el encuentro se encontraba el centro integrado de La Torreta, que al margen del taller que realizó de patatas crece pelo para mostrar a los menores el valor da la siembra, también adelantaron que están en los últimos trámites para incorporar el certificado profesional de palmerero con la vista en que en un futuro pueda existir un máster que profundice en la historia del Palmeral, explicaba Pedro Jurado, profesor del centro ilicitano.

"Era la primera vez que venía y me ha sorprendido ver tanta actividad en un bancal", apuntaba Adrián Parra, que quiso llevar a su hijo de un año a las actividades programadas, entre ellas juegos tradicionales hechos con madera. Erica Ortiz, una de las madres, también entendía que este tipo de salidas lúdicas son maravillosas porque "de una forma transversal los más mayores y pequeños podemos intercambiar experiencias y muchas veces desconocemos lo que tenemos en nuestro propio territorio", narraba. Durante la jornada fueron multitud las actividades que asociaciones y artesanos ofrecieron, como trenzado de palma blanca, confección de espardeñas o visitas al interior de la faeneta del huerto que tras la remodelación se convirtió en una especie de extensión del Museo Escolar de Pusol.

Demandas

Susi Gómez, presidenta de Volem Palmerar expuso a preguntas de este diario que es muy importante que la población conozca huertos más allá del Parque Municipal para que tengan conciencia de la relevancia que tienen. Al hilo insistió que la protección del Palmeral es insuficiente y que la ley sigue sin aplicarse porque falta el demandado plan de uso y gestión que, según la concejalía de Medio Ambiente, se va a licitar en breve.

También reclamó la aprobación del plan especial como Bien de Interés Cultural (BIC), imprescindible para definir con claridad qué puede hacerse o no dentro de la zona Unesco en términos urbanísticos y de conservación, como sería precisar qué partes siguen teniendo uso agrícola y cómo mantenerlas activas. Gómez cuestionó además el funcionamiento del Patronato del Palmeral porque se dedica, básicamente, a aprobar expedientes urbanísticos.