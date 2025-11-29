Martín Almagro: "Una cesión de la Dama de Elche es posible, pero hay que estudiarla con voluntad real de entendimiento"

Aunque no se niega a que podría ser positiva una cesión temporal, el catedrático de Prehistoria y Arqueología Martín Almagro Gorbea sí considera que la Dama de Elche es un símbolo para toda España y para todo el arte íbero, no sólo para los ilicitanos. ¿En qué consistió el eje central de la conferencia inaugural que pronunció en el acto de apertura del curso en la UNED de Elche celebrado hace unos días?

Pues hablé de la Dama de Elche. Parece un atrevimiento venir a hablar a Elche de la Dama, porque es una pieza que se conoce sobradamente. Pero los recientes estudios han permitido fechar la Dama y ponerla en su contexto histórico, en su época. Y eso da nuevas perspectivas para entender lo que era la Dama para quienes la hicieron y, por tanto, lo que era realmente la Dama en su tiempo.

¿Y usted por dónde se decanta?

Yo me decanto, y son los datos los que hablan, por que la Dama de Elche fue concebida como un lenguaje a través de imágenes. La gente no sabía leer ni escribir, entonces se comunicaba mediante imágenes. Si leemos los elementos que ofrece la Dama para que la gente interpretara lo que era y lo que simbolizaba, podemos saber lo que creían y veían en ella, y por tanto lo que representaba en su época. Y puedo resumirle que es una escultura casi seguramente hecha por un griego, en el momento en que se acaba de crear la ciudad de Elche. Es seguramente la primera reina de la ciudad, la heredera del héroe que debió fundarla. Es un momento de gran lucha en todo el Mediterráneo: entre griegos y persas en Grecia, entre griegos y púnicos en Sicilia, y entre griegos y, seguramente, tartesios, fenicios y otras gentes en la península ibérica. En esos momentos tan difíciles, esta mujer debió ser una gran figura que podemos considerar la primera reina conocida en España.

Estas últimas conclusiones son muy relevantes...

Son interesantes, sí. Poco a poco vamos aprendiendo, y todo eso lo explica la propia imagen. Como cuando vemos un Santiago Matamoros: hay que ponerle un moro debajo para que se sepa qué santo es. Pues lo mismo la Dama de Elche: tiene unas claves iconográficas. Hemos leído esas claves, hemos estudiado su estilo y la hemos colocado en su lugar y su significado. Eso es lo que expuse hace unos días en la Uned de Elche.

El profesor Martín Almagro considera que la Dama de Elche fue concebida como un lenguaje a través de imágenes / Áxel Álvarez

«La historia de la Dama, desde su hallazgo hasta París y Madrid, parece escrita para una serie televisiva» Martín Almagro — Exdirector del Museo Arqueológico Nacional

¿Revolucionaría un poco al auditorio con estas ideas?

No tanto. Yo más bien creo que vamos todos aprendiendo y profundizando. Estudiando se aprende, y eso es lo que hay que hacer. Y al inicio de un curso, es bueno decir: “Miren, estudiantes, estudiando se aprende, y el resultado es este”.

En tiempos de inteligencia artificial, ¿cree que puede ayudarnos a comprender aún más sobre la Dama de Elche?

Evidentemente. Todo esto que estoy diciendo, la inteligencia artificial lo podría hacer mucho mejor que yo, pero antes hay que aprender a utilizarla. Los elementos están ahí, pero usarlos es como tener un coche y no saber conducir. Lo que hay que hacer es aprender a manejar esas herramientas, que nos van a ayudar mucho en el futuro.

¿Qué dice o refleja la Dama de Elche sobre la sociedad ibérica de su época?

Que representa el primer momento en que la sociedad ibérica se organiza como una ciudad-estado, es decir, como una sociedad compleja, estructurada y seguramente ya con leyes —leyes de la época, claro, no comparables con las nuestras actuales—. Por tanto, es un momento crucial en la historia de Elche y de toda la península ibérica.

«Cada nuevo análisis abre puertas inéditas: la Dama sigue guardando secretos que solo la ciencia desvelará» Martín Almagro — Exdirector del Museo Arqueológico Nacional

Usted ha tenido muchas veces la Dama delante y, por sus palabras, parece que le maraville. ¿Qué le sigue impresionando de ella?

Es la mejor escultura del mundo ibérico, pero no sólo eso. Se le suma su historia, su periplo con todas las dificultades de su descubrimiento, su traslado al museo parisino del Louvre, su vuelta a España y las circunstancias en las que regresa. Parece el guion perfecto para una serie de televisión. Más éxito no puede tener una escultura. Y además, es bellísima. Si uno ve sus ojos o sus labios… no digo que uno se enamore de la escultura, pueden parecer tonterías, pero sí se da uno cuenta de que está ante una gran creación del arte clásico, muy racional, de un mundo griego que en ese momento estaba aprendiendo a buscar y a definir la belleza.

Si la Dama existiera hoy y pudiera hablar, ¿qué cree que diría a los ilicitanos?

Pienso que les diría que Elche es una ciudad muy bonita y que estaba muy contenta de ser su reina. Es lo primero que se me ha venido a la cabeza, pero creo que así sería, la verdad.

El exdirector del Museo Arqueológico Nacional abrió con una lección magistral sobre la Dama el curso académico de la UNED de Elche / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

¿Y a los arqueólogos como usted?

A lo mejor me diría: «Don Martín, deje usted de decir tonterías, yo soy esto otro y esto otro». Pero creo que no, considero que lo que estamos diciendo ahora mismo es bastante acertado. Poco a poco nos vamos acercando a lo que debió ser realmente la Dama de Elche en su época.

Después de la sentencia sobre las pinturas murales de Sijena, vuelve el debate sobre la demandada devolución de la Dama de Elche. ¿Cómo lo ve usted?

Mire, comprendo y me parece importantísimo que la gente de Elche quiera a la Dama como cosa propia, porque lo es. Pero también lo es de toda España. Y también del arte ibérico, que es un arte universal, que habla a todo el mundo. Lo importante es buscar caminos para entenderse, no para tirarnos los trastos, en lo que, por cierto, somos tan especialistas en nuestras tierras. Yo vengo aElche a hacer ciencia, a exponer lo aprendido con mi trabajo y mi investigación sobre la Dama de Elche. No a convertir un símbolo tan bonito en un instrumento de enfrentamiento. Eso no debe ser la Dama. Respeto el deseo de tenerla y se pueden encontrar fórmulas. No estoy cerrado a nada, pero tampoco quiero entrar en ese tema, que hoy me parece un poco fuera de lugar -refiriéndose al foro universitario donde presentaba sus tesis-.

«Una cesión temporal es posible, pero hay que estudiarla con serenidad y voluntad real de entendimiento» Martín Almagro — Exdirector del Museo Arqueológico Nacional

¿Contempla una cesión temporal como posibilidad?

Alguna vez ha estado en Elche y no ha pasado nada, creo yo. En concreto ha estado dos veces tras su marcha. Pero tampoco hay que convertir las piezas históricas o artísticas en fetiches. Es un tema que hay que estudiar con cabeza fría y con voluntad de entendimiento.

Si quienes deciden son los políticos, quizá sea difícil ese entendimiento…

(Ríe) Bueno, no me meta en eso… Como dijo aquel, acabemos la fiesta en paz. Yo vengo a hablar de la Dama de Elche como monumento histórico.

¿Pero sí habrá podido apreciar que los ilicitanos sienten la Dama como parte de su identidad?

Sí, claro. Es un orgullo local, y también un orgullo de toda España. Ya lo digo: es una de las grandes creaciones del arte ibérico. Y no lo digo por decir: soy especialista en el mundo ibérico. Además, es una pieza que tiene interés más allá de ese mundo, por las circunstancias en las que se creó. Pocas esculturas de la Antigüedad tienen una historia tan apasionante. Y también por todo lo que ha ido sucediéndole a la pieza, desde que fue encontrada hasta que se expuso en el Museo del Louvre, después su vuelta a España, al Museo del Prado y a continuación al Museo Arqueológico Nacional con dos visitas a su ciudad.

Por lo que dice, ya se conocen muchos de sus secretos, pero… ¿cree que aún guarda alguno?

Siempre. Estudiando siempre se aprende más. Cada descubrimiento abre una puerta nueva, nunca la cierra. Y por esa puerta se puede seguir avanzando. Eso es lo que debe unirnos en torno a la Dama de Elche: seguir estudiando esta pieza y todo el arte ibérico.