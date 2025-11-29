La Navidad se enciende en Elche entre coronas reales

Suena el villancico ‘Una Vela’ en las voces de la Escolanía del Misteri acompañada de la banda sinfónica Ciutat d’Elx que caldean una noche fría entre miles de personas e instantes después el alcalde de Elche, Pablo Ruz, como si tuviera sobre sus manos el poder de hacer de la noche el día, hizo la magia al pulsar el botón junto a la edil de Festejos, Inma Mora; su socia de gobierno, Aurora Rodil, y las reinas y damas de las Fiestas. En décimas de segundo la Plaça de Baix y calles adyacentes cobraron una vida especial cuando pasaban las 19 horas de este sábado con un impresionante encendido navideño de 2,2 millones de luces adelantado aprovechando el Black Friday.

Colas

Con colas para el tiovivo gratuito, y multitud de ilicitanos y visitantes con el móvil en mano inmortalizando la colorida estampa, arrancó una de los momentos más esperados del año. A unos metros, y media hora después, también se palpó la emoción frente a la basílica de Santa María donde se inauguró el alumbrado de las imponentes coronas de los Reyes Magos de Oriente, pese a que días antes las pruebas técnicas desvelaron parte del encanto de estas estructuras.

Belén gigante instalado en un lateral de la basílica de Santa María de Elche / Matias Segarra

Precisamente en los corrillos se abrió el debate. Estaban casi igualadas las opiniones de quienes preferían la apuesta del Ayuntamiento de los dos años anteriores con los ángeles trompeteros, o los que se decantaban por el nuevo montaje. «Era hora de un cambio para sorprender, ¿no?» decían las familias, que agradecían que los nuevos elementos son más inmersivos al pasar por dentro. De lo que no hubo duda es de que el espectáculo audiovisual, en manos de la misma empresa sevillana, hizo vibrar al ritmo de All I Want for Christmas de Mariah Carey y otros villancicos mientras pasaban por el belén gigante, que este año ha quedado en un lateral de Santa María.

El Ejecutivo local de PP y Vox, que también encendió las pedanías, ha vuelto a insistir este año en los elementos tradicionales navideños con un centenar de actos.