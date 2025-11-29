La Navidad se enciende en Elche entre coronas reales
Miles de personas abarrotaron anoche las calles del centro histórico ilicitano ante uno de los momentos del año más esperados, que llegó cuando el alcalde pulsó el botón con el que 2,2 millones de luces dieron la bienvenida a la Navidad. Aunque ya se desveló la magia hace días con las pruebas técnicas, las coronas gigantes frente a Santa María encandilaron al público.
Suena el villancico ‘Una Vela’ en las voces de la Escolanía del Misteri acompañada de la banda sinfónica Ciutat d’Elx que caldean una noche fría entre miles de personas e instantes después el alcalde de Elche, Pablo Ruz, como si tuviera sobre sus manos el poder de hacer de la noche el día, hizo la magia al pulsar el botón junto a la edil de Festejos, Inma Mora; su socia de gobierno, Aurora Rodil, y las reinas y damas de las Fiestas. En décimas de segundo la Plaça de Baix y calles adyacentes cobraron una vida especial cuando pasaban las 19 horas de este sábado con un impresionante encendido navideño de 2,2 millones de luces adelantado aprovechando el Black Friday.
Colas
Con colas para el tiovivo gratuito, y multitud de ilicitanos y visitantes con el móvil en mano inmortalizando la colorida estampa, arrancó una de los momentos más esperados del año. A unos metros, y media hora después, también se palpó la emoción frente a la basílica de Santa María donde se inauguró el alumbrado de las imponentes coronas de los Reyes Magos de Oriente, pese a que días antes las pruebas técnicas desvelaron parte del encanto de estas estructuras.
Precisamente en los corrillos se abrió el debate. Estaban casi igualadas las opiniones de quienes preferían la apuesta del Ayuntamiento de los dos años anteriores con los ángeles trompeteros, o los que se decantaban por el nuevo montaje. «Era hora de un cambio para sorprender, ¿no?» decían las familias, que agradecían que los nuevos elementos son más inmersivos al pasar por dentro. De lo que no hubo duda es de que el espectáculo audiovisual, en manos de la misma empresa sevillana, hizo vibrar al ritmo de All I Want for Christmas de Mariah Carey y otros villancicos mientras pasaban por el belén gigante, que este año ha quedado en un lateral de Santa María.
El Ejecutivo local de PP y Vox, que también encendió las pedanías, ha vuelto a insistir este año en los elementos tradicionales navideños con un centenar de actos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece el exconcejal de Vía Pública y portavoz del PP con Mercedes Alonso en Elche Manuel Rodríguez a los 51 años
- Aprueban la compra de 500 discos duros y pagar 149.000 euros por horas para salir a flote del ciberataque en Elche
- Bochornoso cruce de insultos y descalificaciones a cuenta de la residencia Altabix
- Antiguos alumnos del instituto La Asunción de Elche se reencuentran en Puçol
- Estas son las nuevas calles de Elche que tendrán semáforos para evitar más accidentes
- Llega a Elche la fiebre por los paquetes perdidos
- El alcalde de Elche acusa al PSOE de no pedirle perdón por dar la dirección de su chalé
- El Ayuntamiento de Santa Pola se queda en los huesos